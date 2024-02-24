«Это даже не ненависть, это какой-то сатанизм, язычество». Юлия Навальная потребовала отдать тело ее мужа

Вдова Алексея Навального Юлия записала новое видеообращение к российским властям. Она назвала Владимира Путина ответственным за отказ следователей выдать тело погибшего оппозиционера его семье.

Навальная отметила, что с момента смерти Алексея прошло уже девять дней.

«Убийства Путину показалось мало. Теперь он держит в заложниках его тело, издевается над его матерью, заставляет ее согласиться на тайные похороны, иначе, только вдумайтесь, они угрожают, что сделают что-то с телом Алексея. […] Я прекрасно понимаю, что это все придумал не следователь из Салехарда. Всем руководит Путин. Это Владимир Путин, сидя на дальнем конце страшной цепочки согласований спускает приказы: нет, не отдавайте, давите, давите на мать, сломайте ее, скажите ей, что труп ее сына разлагается. Либо они похоронят Навального на моих условиях — в дальнем углу неизвестного кладбища, тайно, тихо, чтобы никто, ни один человек не мог с ним проститься, либо я его вообще не отдам. Вот какие условия выдвигает Путин», — сказала вдова оппозиционера.

Она обвинила Владимира Путина в фальшивой вере.

«Он целует иконы, прикладывается к мощам Николая Чудотворца. […] Путин такой ревностный христианин, что он в конституцию нашей страны вписал, что предки передали нам веру в бога. Только невозможно привести людей к вере, если просто написать это в законе. Это можно сделать, только если ты сам поступаешь по-христиански. […] И ни один настоящий христианин никогда не смог бы делать то, что Путин делает сейчас уже с мертвым Алексеем», — сказала Юлия Навальная.

По ее словам, погибший Алексей Навальный был верующим человеком: ходил в церковь и постился даже в колонии.

«Его политика и взгляды во многом базировались на христианских ценностях. Но его вера не имеет ничего общего с путинским мракобесием. Алексей был искренне убежден, что надо быть хорошим человеком и не идти против совести. Что бог — это любовь. Что уныние — это грех. Даже в своих письмах из тюрьмы он писал, что не испытывает ненависти к своим мучителям. То, что делает Путин — вот ненависть. Нет, это даже не ненависть, это какой-то сатанизм, язычество».

По словам Навальной, Путин начал войну в Украине, также прикрываясь «ценностями христианства». «А вы просто убиваете. Просто бомбите ночью спящих мирных людей освященными в церкви ракетами», — сказала она.

В конце ролика Юлия Навальная вновь потребовала отдать тело Алексея его родственникам.

«Отдайте тело моего мужа. Мы хотим, чтобы его отпели, а потом похоронили по-человечески в земле, как это принято в православии. Отдайте Алексея без каких-либо условий. Вы пытали его живого, а теперь продолжаете пытать его мертвого. Вы издеваетесь над останками умершего. Невозможно уже придумать большей бесовщины. Вы нарушаете всякий закон, и человеческий, и божий», — сказала Навальная.

Ранее адвокаты матери Алексея Навального обратились в Следственный комитет с требованием возбудить уголовное дело по статье о надругательстве над телом умершего.

В обращении адвокаты указали, что 22 февраля следователь Александр Варапаев сообщил Людмиле Навальной, что все документы для захоронения готовы. «Однако должностные лица желают, чтобы похороны прошли тайно, без соблюдения прощания и соблюдения традиций погребения», — сказано в документе.

Пресс-секретарь политика Кира Ярмыш рассказывала, что следователь поставил Людмиле Навальной ультиматум: она должна в течение трех часов согласиться на тайные похороны, в противном случае оппозиционера захоронят в колонии. Мать Навального отказалась вести переговоры со следствием.

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