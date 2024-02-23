Журналисты узнали подробности о следователе, который шантажирует мать Навального телом сына

Издания «Верстка», «Важные истории» и «Агентство» опубликовали найденные ими данные о жизни и карьере следователя Александра Варапаева, который не выдает тело Алексея Навального его матери, требуя согласиться похоронить его тайно.

Как удалось выяснить журналистам, Александру Варапаеву 36 лет, он является старшим следователем по особо важным делам управления Следственного комитета по Ямало-Ненецкому автономному округу. Работать там он начал в 2012 году.

За шесть лет до этого, будучи 18-летним, Варапаев, живший тогда в Свердловской области, был осужден по статьям об оскорблении и применении насилия к представителю власти.

Также изданиям удалось узнать, что в 2007-2008 годах Варапаев многократно нарушал правила дорожного движения и был лишен водительских прав. Также известно, что Вараев был внесен в «черный список» банков, которые в связи с этим несколько раз отказывали ему в выдаче кредитов.

Сам Варапаев в 2015 году в интервью сургутскому изданию рассказывал, что «пришел на службу в поисках справедливости». В том же материале сообщалось, что он учился на юриста и имеет звание кандидата в мастера спорта по единоборствам.

В 2019 году Воропаев стал старшим следователем. Спустя два года он судился с управлением СК по ЯНАО, обвинив ведомство в нарушении трудового законодательства. Однако погзже он отказался от своих претензий и попросил суд прекратить дело. С чем был связан иск Варапаева к своему работодателю — не уточняется.

Также журналистам удалось найти информацию о доходах Варапаева. Так, в 2021 году он заработал 1,3 миллиона рублей, а в 2022 его доход резко вырос и составил уже 2,7 миллиона рублей.

22 февраля мать Алексея Навального, погибшего в колонии в ЯНАО, опубликовала видео. В нем она рассказала, что следователь Варапаев шантажирует ее, отказываясь выдать тело сына, пока она не согласится похоронить его тайно в том месте, которое одобрят силовики. По словам Людмилы Навальной, Варапаев сказал ей, что тело ее сына разлагается, поэтому «время работает» не на нее.

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