Бездомных животных в Бурятии запретили убивать до решения Конституционного суда

Верховный суд Бурятии приостановил действие пункта регионального закона об убийстве бездомных животных до решения Конституционного суда. Об этом сообщает фонд «Собака счастья».

«Огромная радость для нас, так как количество пойманных собак растет каждый день и всех вывозить просто некуда физически. Решение суда может быть обжаловано в течение 15 дней, но мы все же надеемся на положительный исход до принятия решения Конституционным судом», — говорится в сообщении фонда.

При этом власти по-прежнему смогут усыплять собак, которые проявляют немотивированную агрессию или если у них есть признаки болезни. Кроме того, усыплению подлежат опасные для человека собаки, но факт нападения на человека должен быть зафиксирован.

В начале января стало известно, что власти Бурятии начали истреблять бездомных животных. Так, только 10 января в улан-удэнском приюте «Ананда» убили 18 собак.

Закон, разрешающий убивать агрессивных, больных и «невостребованных» собак депутаты Бурятии приняли еще в ноябре 2023 года. Согласно документу, после отлова на улице их должны отправлять в приют на 30 дней. Если за это время не нашлись хозяева, то животных усыпляют. В свою очередь, зоозащитники начали спасать бездомных животных. Они забирают их из приютов и ищут им новый дом.

В июле 2022 года Владимир Путин подписал закон, который позволил региональным властям самим определять политику в отношении бродячих животных. После этого законы об убийстве бездомных собак приняли также власти Алтая, Магаданской и Астраханской областей.

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