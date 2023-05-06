В апреле в Госдуму внесли поправки, которые позволят региональным властям самим решать, что делать с бездомными животными. Сейчас в России действует программа ОСВВ: отлов, стерилизация, вакцинация, выпуск на улицу. Если же закон примут, власти смогут умерщвлять животных. «Холод» поговорил с зоозащитниками и рассказывает, почему в России так много бездомных животных и как на самом деле нужно решать эту проблему.

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Что предлагают депутаты?

12 апреля группа депутатов — в нее вошли представители всех фракций, кроме КПРФ — внесла в Госдуму поправки к закону «Об ответственном обращении с животными». Они отменяют положение действующего закона, который запрещает «применять вещества, лекарственные средства, способы, технические приспособления, приводящие к увечьям, травмам или гибели животных», и позволяют региональным властям решать самим, что делать с бездомными животными: отлавливать, стерилизовать, выпускать назад, оставлять в приютах или умерщвлять.

Правительство, а также ряд регионов уже поддержали поправки. Первое чтение законопроекта в Госдуме запланировано на 16 мая. Петицию против принятия закона на момент публикации текста подписали почти 120 тысяч человек.

Как утверждают авторы законопроекта, новые меры должны обеспечить безопасность россиян, а также защитить животных от незаконных действий и жестокого обращения. При этом, как сказал «Агентству» знакомый с ходом согласования законопроекта федеральный чиновник, если поправки будут одобрены, в 90% случаев власти будут отстреливать бездомных животных, что «редко осуществляется гуманными способами», а не выбирать другие способы контроля их численности.

Подобный законопроект уже вносили в Госдуму в марте 2021 года, но он не дошел до первого чтения. Тогда глава комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов утверждал, что невозможно поддержать законопроект, «которым фактически предлагается дать право регионам вернуться к отстрелу безнадзорных животных». Он сослался на поправку в Конституции об ответственном отношении к животным, а также на федеральное и уголовное законодательство России, которое запрещают убийство животных.

По данным компании Mars Petcare на 2021 год, в России около 67 миллионов кошек и собак, из них 4,7 миллиона — бездомные. Минприроды приводило другие цифры: 735 тысяч бездомных особей. Как говорят зоозащитники, до 85% уличных животных раньше были домашними питомцами.

Почему в России так много бездомных животных?

Несмотря на то что в 2018 году в России приняли закон «Об ответственном обращении с животными», в него не вошли многие поправки, о которых просили общественники, говорят зоозащитники, с которыми пообщался «Холод».

Например, в России нет обязательной регистрации домашних животных: владелец питомца может выбросить свое животное на улицу, и за это он не понесет никакого наказания. В 2021 году Госсобрание Башкирии вносило в Госдуму законопроект об обязательном чипировании собак и кошек, но в итоге он не прошел и первого чтения.

Такая система (чипирование животных и занесение данных хозяина в базу, которая доступна ветеринарам, местным властям и полиции) есть во всех странах, которым удалось решить проблему бездомных животных, говорит Анна Фельдман, директор фонда защиты городских кошек «Котоспас», член рабочей группы по бездомным животным Общественной палаты Москвы. Например, в Германии штраф за выброшенного питомца составляет до 25 тысяч евро, в Италии — до 10 тысяч евро или лишение свободы до года, штраф в Новой Зеландии — 50 тысяч новозеландских долларов (более 28 тысяч евро) и/или лишение свободы на год.

Также, говорят зоозащитники, в России нет контроля за работой заводчиков. Например, в некоторых штатах США, в отличие от России, где животных часто разводят и дома, без лицензии можно содержать не больше четырех собак, в отличие от России, где люди нередко устраивают в квартире домашний питомник. «Люди продают щенков на “Авито”. А если не продадут их, то могут просто выкинуть или делать с ними что угодно. В России очень развит черный рынок, а это одна из основных причин появления бездомных животных», — говорит сотрудница крупного российского фонда помощи животным, попросившая об анонимности. В 2021 году Госсовет Татарстана вносил в Госдуму законопроект, предлагающий регулировать количество домашних животных в квартирах, но его отклонили.

В России нет и обязательной стерилизации, что тоже сказывается на количестве бездомных животных. Например, от одной нестерилизованной кошки за раз может родиться в среднем около пяти котят, которые с пятимесячного возраста могут тоже начать приносить потомство. В итоге за восемь лет все вместе они могут родить до двух миллионов новых животных.

Как говорят собеседники «Холода», существует много мифов о стерилизации. Например, что питомец должен обязательно родить хотя бы раз, а стерилизация — это опасно. Сама же операция стоит достаточно дорого: в среднем от пяти до 10 тысяч рублей. Тем не менее некоторые регионы периодически проводят акции по бесплатной стерилизации домашних животных. Бесплатные операции иногда проводят и сами ветклиники или местные организации по защите животных.

Если убить всех бездомных животных, то проблема решится?

Убийство бездомных собак не решает проблему с их численностью, говорится в рекомендациях Всемирной организации здравоохранения 1990 года. Тогда организация предложила альтернативные методы: регистрацию, вакцинацию, стерилизацию и просвещение населения. Это положило начало программе ОСВВ: отлов, стерилизация, вакцинация, выпуск. В числе стран, которые первыми ее опробовали, были Болгария, Греция, Индия, Италия, Непал, ЮАР.

Пилотный проект по стерилизации и вакцинации собак без владельцев, который запустили в Индии в 1994 году, показал, что благодаря новым мерам снижается численность бездомных животных и количество заражений бешенством (для выработки коллективного иммунитета необходимо, чтобы больше 70% особей в стае были вакцинированы).

«Выяснилось, что, если вакцинировать животных от инфекционных заболеваний, которые смертельны для людей, они вырабатывают естественный массовый иммунитет и впоследствии не случается вспышек бешенства. Если животных отстреливать, распространение инфекции никак нельзя контролировать, — говорит сотрудница российского фонда помощи животным. — Эпидемия бешенства может быть намного опаснее, чем укусы, которые вызывают сейчас широкие общественные обсуждения и негодование».

«Уже сотни лет люди убивают бездомных собак, но укусы и нападения продолжаются, — говорит Анна Фельдман. — В некоторых российских городах раньше объявляли тендеры на убийство, например, пяти тысяч бездомных животных, а на следующий год приходилось выставлять такой же тендер. Проблему нельзя решить убийством: популяция воспроизводится, потому что люди продолжают выкидывать своих питомцев».

По словам сотрудницы российского фонда помощи животным, ОСВВ дешевле отстрела или эвтаназии собак, потому что с каждым годом уменьшается количество особей, за которыми нужно следить. Так, если за сезон стерилизовать до 70% популяции самок, то дальше ей можно будет управлять.

Помимо собак, есть и бездомные кошки, которые являются частью экосреды любого города. «В некоторых городах, например в Чикаго, считают, что кошки на улице полезны, поскольку борются с грызунами, — говорит Анна Фельдман. — В России почему-то не видят кошек как полезных для города животных. Например, в Москве, если бы не было кошек, крысы бы давно заполонили город».

Как сейчас в России решается проблема с бездомными животными?

Некоторые российские регионы начали применять модель ОСВВ еще в 2000-х годах. В Петербурге программа работает с 2005 года, и к 2020 году в городе почти не осталось стай бездомных животных. В Нижнем Новгороде ОСВВ в 2014 году начал внедрять активист, создатель благотворительного фонда «Сострадание НН» Владимир Гройсман — благодаря этому за несколько лет численность бродячих собак сократилась на треть.

В 2020 году, когда в России вступил в силу закон «Об ответственном обращении с животными», начать использовать модель ОСВВ должны были повсеместно. Однако регионы не следят за тем, чтобы программа работала, из-за этого бюджет «сливают впустую», а чиновники говорят, что она неэффективна, говорит сотрудница российского фонда помощи животным. «В регионе может быть пять тысяч бездомных особей, а власти не производят оценку ситуации и не смотрят, где они обитают, сколько самок. Вместо этого они начинают отлавливать и стерилизовать животных в хаотичном порядке. Так ОСВВ может не показать результатов», — говорит она.

Зачем выпускать животных после вакцинации или стерилизации? Не лучше ли их оставить в приюте?

«Существует биологический закон: если изъять животное с определенной территории, на которой останутся ресурсы, туда придут новые собаки, лисы или крысы», — говорит Анна Фельдман. Она вспоминает, как на территории одного завода в Подмосковье возле ее дома отстреляли всех собак, но уже спустя два месяца на их месте появились новые.

Как говорят «Холоду» зоозащитницы, количества приютов недостаточно, чтобы разместить почти пять миллионов бездомных животных. По данным ассоциации «Благополучие животных», в России 461 приют, по данным Генпрокуратуры — 567.

«Если предположить, что мы разместим всех животных, то только 1% из них заберут люди (согласно статистике Mars Petcare, в среднем в России забирают из приютов 30% животных в год, 10% из них возвращают обратно. — Прим. «Холода»), — говорит сотрудница российского фонда помощи животным. — Оптимально выпускать обратно тех собак, которые пригодны для этого. У экспертов по работе с животными есть специальная методологическая оценка, по которой они определяют, нет ли у питомца агрессивного поведения или травм, которые нельзя вылечить».

По статистике, только у 5% животных есть заболевания, несовместимые с жизнью. Еще 5% от количества отлавливаемых собак агрессивны и могут напасть на человека. Таких собак, говорит сотрудница российского фонда помощи животным, изымают из стаи, после чего с ними работают кинологи или зоопсихологи. Они остаются в приюте до конца жизни или пока не социализируются. Часто агрессия у уличных собак связана с гормональными колебаниями или защитой потомства — стерилизация снимает ее. После ОСВВ у питомцев останется только территориальная агрессия. Они могут напасть, только если зайти на их территорию: все потому, что собаки — стайные животные.

«Еще одна проблема: люди не понимают сигналов собаки и чего они хотят. Например, я не буду близко подходить к стае, поворачиваться к ней спиной и совершать резких движений. Жертвами бездомных собак чаще всего становятся дети — это иногда связано с тем, что они начинают сами дразнить животных или бить их», — говорит Фельдман.

Можно ли сделать что-то самому, чтобы уменьшить число бездомных животных?

Эксперты, с которыми поговорил «Холод», говорят, что обязанность каждого владельца питомца — стерилизовать его, даже если он гуляет только на поводке. Животное может вырваться, а нестерилизованные звери чаще сбегают в поисках партнера. Кроме того, стерилизация уменьшает вероятность болезней простаты у самцов и молочной железы и матки — у самок.

Можно пожертвовать деньги организациям, которые занимаются стерилизацией животных. Их можно выбрать на платформе «Нужна помощь» или просто ввести в поиск «помощь животным» и интересующий город.