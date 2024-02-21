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Воложа могут исключить из санкционного списка ЕС 

20:08 • 21.02.2024

Страны Евросоюза договорились исключить сооснователя «Яндекса» Аркадия Воложа из своего санкционного списка после 15 марта. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на три анонимных источника.

По словам собеседников агентства, аргументы в суде против Воложа ослабевают, так как он разрывает связи с российским «Яндексом». 

Reuters пишет, что Волож — один из трех человек, в отношении которого не будут продлевать европейские санкции. Имена еще двоих человек журналисты не называют. 

ЕС ввел санкции против Аркадия Воложа вскоре после начала войны в Украине — в июне 2022 года. В начале августа 2023 стало известно, что бизнесмен убрал из своей биографии на сайте Volozh.com все упоминания России.

10 августа 2023 года сооснователь «Яндекса» выступил против войны в Украине. Он назвал «варварским» вторжение России, заявил, что с 2014 года живет в Израиле, и написал, что «его история с “Яндексом” закончена». Через несколько недель Financial Times сообщила, что адвокаты Воложа попросили Евросоюз снять с него санкции. 

В начале февраля 2024 года «Яндекс» объявил о разделе компании. Сделка предполагает, что Волож продолжит самостоятельно развивать часть бизнеса за рубежом, а контролировать российский «Яндекс» будут его акционеры. 

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