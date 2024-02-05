«Яндекс» объявил о разделе компании

Нидерландская Yandex N.V. договорилась о продаже бизнеса в России консорциуму частных инвесторов и менеджеров за 475 миллиардов рублей. Об этом сообщается на сайте компании.

Новой головной компанией «Яндекса» станет Международная компания акционерное общество (МКАО) «ЯНДЕКС». Это частная компания, акции которой будут торговаться на Московской бирже, говорится в сообщении.

Основным владельцем МКАО будет закрытый паевый инвестиционный фонд (ЗПИФ) «Консорциум.Первый» во главе с менеджерами «Яндекса». Кто именно из менеджеров войдет в состав акционеров — неизвестно. Среди других пайщиков: структуры основателя венчурного фонда Leta Capital Александра Чачавы, главы депозитария «Инфинитум» Павла Прасса, группы «Лукойл» и предпринимателя Александра Рязанова. Их доли не раскрываются, однако сообщается, что ни у одного из пайщиков нет контрольного пакета.

Генеральным директором «Яндекса» останется Артем Савиновский. Также «Яндекс» сохранит бизнесы, сервисы и активы группы Yandex N.V. кроме зарубежных стартапов и дата-центра в Финляндии.

Согласовать сделку по продаже бизнеса Яндекса должны акционеры Yandex N.V. и регулирующие органы. После раздела компании ее сооснователь Аркадий Волож продолжит самостоятельно развивать за рубежом ряд бизнесов «Яндекса», пишет «Медуза». Речь идет об облачной платформе Nebius, образовательном сервисе TripleTen, беспилотных технологиях Avride и краудсорсинговом проекте Toloka.

В начале августа 2023 года Волож убрал из своей биографии все упоминания о России. Он также выступил против полномасштабного российского вторжения в Украину. А спустя две с половиной недели после этого Волож попросил Евросоюз снять с него санкции. Из-за этого сделка по передаче Воложу зарубежных активов «Яндекса» оказалась под угрозой. «Медуза» утверждает, что сейчас речь идет «о передаче только временных лицензий, которые можно будет использовать ограниченных срок».

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