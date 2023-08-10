Сооснователь «Яндекса» выступил против войны в Украине

Сооснователь компании «Яндекс» миллиардер Аркадий Волож выступил против войны в Украине. Соответствующее заявление его пресс-служба разослала в различные СМИ, в частности, в «Медузу».

На днях СМИ обратили внимание, что в биографии Воложа, опубликованной на его сайте, не упоминается Россия. В ней было написано, что он израильский предприниматель, родившийся в Казахстане.

Ниже полный текст заявления Аркадия Воложа.

За последний год мне задавали много вопросов, и особенно много их появилось на этой неделе. Мне бы хотелось прояснить свою позицию. Для меня важно быть услышанным всеми сторонами, поэтому это заявление написано на двух языках.

Моя позиция о войне в Украине

Я категорически против варварского вторжения России в Украину, где у меня, как и у многих, есть друзья и родственники. Я в ужасе от того, что каждый день в дома украинцев летят бомбы.

Несмотря на то, что с 2014 года я не живу в России, я понимаю, что и на мне есть доля ответственности за действия страны.

О Яндексе

Когда мы создавали Яндекс, мы думали не только о технологиях и бизнесе. Мы верили, что строим новую Россию — открытую, прогрессивную, интегрированную в глобальную экономику, известную в мире не только своими сырьевыми ресурсами.

Яндекс как технологическая компания состоялся благодаря невероятно талантливым инженерам, которых нам удалось привлечь, удержать и взрастить.

Не мы одни верили в возможность строительства новой России. Российские предприниматели, ученые и многие другие, кто имел возможность уехать из России в 1990-е, все-таки решили остаться и помочь построить страну, о которой мечтали. Такая возможность выпадает раз в жизни. В Россию приезжали и многие иностранцы. Международные компании, бизнесмены, предприниматели.

Со временем стало понятно, что Россия не спешит становиться частью глобального мира. При этом давление на компанию росло. Но мы не сдавались, делали все возможное несмотря на внешние условия. Всегда ли удавалось найти правильный баланс? Сейчас, оглядываясь назад, понятно, что что-то можно было бы сделать иначе.

Чем я занимался последние полтора года

В 2014 году я переехал в Израиль и с тех пор занимался развитием международных проектов Яндекса. Но в феврале 2022 года мир изменился, и я понял, что моя история с Яндексом закончена.

После начала войны я сосредоточился на поддержке талантливых российских инженеров, которые решили покинуть страну и начать новую жизнь. Это оказалось непростой задачей, которая потребовала много усилий, внимания и осторожности.

Сейчас эти люди находятся за пределами России и могут начать делать что-то новое в самых передовых областях технологий. Они принесут огромную пользу тем странам, где останутся.

Было много причин, по которым мне приходилось молчать. Можно спорить о своевременности моего заявления, но не о его сути.

Я против войны.

Аркадий Волож

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