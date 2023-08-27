Аркадий Волож попросил ЕС снять с него санкции — Financial Times

Сооснователь «Яндекса» миллиардер Аркадий Волож попросил Евросоюз снять с него санкции. Об этом со ссылкой на источники пишет газета Financial Times. Ранее он опубликовал заявление, в котором осудил войну в Украине.

Собеседники FT утверждают, что через несколько дней после антивоенного заявления Воложа, его адвокаты обратились к ЕС с просьбой снять с него ограничения. Как сообщается, этот вопрос европейские чиновники обсудят в сентябре. Волож отказался комментировать газете эту информацию.

В начале августа стало известно, что Волож убрал из своей биографии все упоминания о России. На его сайте Volozh.com говорится, что он израильский предприниматель и филантроп, родившийся в Казахстане. При этом «Яндекс» там упоминается как одна из крупнейших интернет-компаний в Европе.

Спустя несколько дней, 10 августа, он публично выступил против войны в Украине, заявив, что у него «было много причин, по которым приходилось молчать».

Аркадий Волож попал в санкционные списки ЕС в начале июня 2022 года. Тогда же в «Яндексе» сообщили, что он покинет должность генерального директора группы компаний и совет директоров, а также оставит руководящие должности в международных «дочках».

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