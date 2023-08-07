Сооснователь «Яндекса» Аркадий Волож убрал из своей биографии все упоминания о России 

Сооснователь компании «Яндекс» миллиардер Аркадий Волож убрал все упоминания о России из своей биографии, которая опубликована на его сайте Volozh.com. На это обратило внимание «Агентство».

На одностраничном сайте Воложа его биография представлена на двух языках — английском и иврите. В ней говорится, что Волож родился в Казахстане, а с 2015 года живет в Израиле, «занимаясь в основном разработкой и изучением новых технологий».

«Аркадий Волож — израильский технический предприниматель, ученый-компьютерщик, инвестор и филантроп. Он был пионером в разработке технологий поиска и навигации, а также интеллектуальных продуктов и услуг на основе машинного обучения», — говорится в его биографии.

«Яндекс» там упоминается как одна из крупнейших интернет-компаний в Европе: «В июне 2022 года Аркадий Волож ушел с поста генерального директора и члена совета директоров Yandex NV, проработав на этом посту 25 лет». Там также перечисляются зарубежные компании, в которые Волож инвестировал или был членом совета директоров.

Как пишет «Агентство», из английской версии биографии Воложа в «Википедии» пользователь с израильским IP-адресом также пытается вычеркнуть все упоминания о России. В феврале он удалил из статьи фразу «российский миллиардер». Спустя полгода, когда фразу вернули, он попытался снова ее удалить, но эта правка не прошла модерацию.

Волож попал в европейские санкционные списки сразу после начала полномасштабного российского вторжения в Украину. Тогда он решил не возвращаться в Россию и выйти из российского бизнеса.

В рейтинге российских миллиардеров по версии Forbes за 2023 год Волож занимает 101 место. Его состояние оценили в миллиард и 100 миллионов долларов.

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.