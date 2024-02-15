СК попросил заочно арестовать экономиста Константина Сонина и политика Леонида Гозмана 

Следственный комитет обратился в суд с ходатайством о заочном аресте экономиста Константина Сонина и политика Леонида Гозмана по обвинению в распространении «фейков» о российской армии. Об этом сообщает «Медиазона», ссылаясь на данные картотеки Гагаринского районного суда Москвы.

Как пишет издание, заседание по рассмотрению этого ходатайства было назначено на 14 февраля, но затем отложено на 20 февраля «для предоставления дополнительных документов».

В марте 2023 года стало известно, что против экономиста и бывшего проректора Высшей школы экономики Константина Сонина возбудили уголовное дело по статье о военных «фейках» (пункт «д» части 2 статьи 207.3 УК). Как сообщалось, поводом стали три поста, вышедшие «с апреля по июль 2022 года». Однако о каких именно публикациях идет речь — неизвестно.

«Конечно же я не выкладывал никаких фейков, а выкладывал только факты [о войне], которые хорошо задокументированы. И это бессмысленно объяснять — суд будет фиктивным, и будет вынесен приговор», — прокомментировал тогда возбуждение дела против него сам Сонин, который покинул Россию еще в 2015 году. В мае 2023 года МВД России объявило Сонина в розыск. 1 сентября того же года Минюст внес его в реестр «иноагентов».

О возбуждении уголовного дела по статье о распространении «фейков» о российской армии (пункт «д» часть 2 статьи 207.3 УК) против политика Леонида Гозмана стало известно в декабре 2023 года.

«Основанием стало размещение им в Facebook и телеграм-канале искаженных утверждений о руководстве РФ и Вооруженных силах России в ходе специальной военной операции», — пояснил тогда агентству ТАСС источник в силовых структурах.

Осенью 2022 года Леонида Гозмана дважды арестовывали на 15 суток по административной статье об отождествлении нацистской Германии и Советского Союза (часть 1 статьи 13.48 КоАП). Первый раз он был задержан и арестован 30 августа. Поводом тогда стал пост политика в фейсбуке от 28 октября 2020 года. В нем он сравнил преступления сталинизма и нацизма. После истечения срока ареста Гозмана вновь задержали прямо на выходе из спецприемника. После этого суд назначил ему еще 15 суток по той же статье из-за поста в «Живом Журнале», опубликованного в 2013 году. Отбыв второй арест Гозман покинул Россию.

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