Россия нанесла массированный ракетный удар по украинским городам

Российские войска нанесли массированный удар с применением стратегической авиации и разных типов ракет по украинским городам. Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

О работе ПВО и взрывах в Киеве сообщил мэр города Виталий Кличко. Он призвал жителей оставаться в укрытиях. В свою очередь, телеграм-канал Киевской городской администрации сообщил, что все ракеты, летевшие к городу удалось сбить.

Мэр Львова Андрей Садовый написал о попадании в объект инфраструктуры, а также о повреждении нескольких домов на улице Научной. По данным главы Львовской области Максима Козицкого, в результате обстрела были ранены два мирных жителя.

О попадании по объекту инфраструктуры сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров. По его словам, как минимум один человек ранен. По данным секретаря мэра Запорожья Анатолия Куртева, повреждения также получили многоквартирные дома, учебное заведение и помещение объекта торговли. По его словам, в результате обстрела пострадали четыре человека.

В Днепропетровской области российской ракетной атаке подверглись объекты гражданской инфраструктуры. Об этом написал глава местной областной администрации Сергей Лысак.

В Миргородском районе Полтавской области в результате обстрела на одном из местных складов начался пожар. Об этом сообщил начальник военной администрации региона Филипп Пронин. По его словам, обошлось без пострадавших.

Власти Хмельницкой области также сообщили об обстреле и повреждении гражданских объектов.

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