Против экономиста Константина Сонина возбудили уголовное дело о «фейках» про армию

На экономиста и бывшего проректора Высшей школы экономики Константина Сонина завели уголовное дело о «фейках» про российскую армию (часть 1 статьи 207.3 УК). Об этом сообщило агентство «Москва».

Поводом стали три поста профессора в собственном телеграм-канале. При этом их содержание неизвестно. Эксперты пришли к выводу, что в публикациях «содержится информация о действиях Вооруженных сил РФ», сообщает «Москва».

С августа 2013-го по декабрь 2014-го Константин Сонин был проректором Высшей школы экономики. До этого он также занимал пост проректора Российской экономической школы. С 2015 года и до сих пор Сонин работает в Школе государственной политики Чикагского университета. В 2022 году он уехал из России.

Накануне стало известно, что в розыск по уголовному делу объявили политолога Аббаса Галлямова. По какой статье его преследуют, пока неизвестно. В прошлом Галлямов был спичрайтером Владимира Путина, а после войны был внесен Минюстом в список «иноагентов». Сейчас политолог не живет в России.

Источник: «Москва»

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