Против Леонида Гозмана возбудили дело о военных «фейках» 

Против российского политика и общественного деятеля Леонида Гозмана возбудили уголовное дело по статье о «фейках» про российскую армию (пункт «д» часть 2 статьи 207.3 УК). Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в полиции.

«Основанием стало размещение им в Facebook и телеграм-канале искаженных утверждений о руководстве РФ и Вооруженных силах России в ходе специальной военной операции», — пояснил собеседник агентства.

ТАСС утверждает, что силовики уже провели комплексное психолого-лингвистическое исследование публикаций Гозмана, которое якобы доказало «намеренное искажение информации о ходе специальной военной операции». Максимальное наказание по вменяемой Гозману статье — десять лет лишения свободы.

Осенью 2022 года Леонида Гозмана дважды арестовывали на 15 суток по административной статье об отождествлении нацистской Германии и Советского Союза (часть 1 статьи 13.48 КоАП). Первый раз он был задержан и арестован 30 августа. Поводом для составления административного протокола тогда стал пост политика в фейсбуке от 28 октября 2020 года, в котором он сравнил преступления сталинизма и нацизма. После истечения срока ареста Гозмана вновь задержали прямо на выходе из спецприемника. После этого суд назначил ему еще 15 суток по той же статье из-за поста в «Живом Журнале», опубликованного в 2013 году.

Отбывая арест, Гозман, который страдает желчекаменной болезнью, пожаловался на ухудшение здоровья. По словам его дочери Ольги Гозман, обострение началось незадолго до первого задержания. Тогда политик обратился к медикам с жалобами на острую боль.

Врачам удалось снять боль и они сказали, что политику необходима операция, к которой нужно готовиться. Один из элементов этой подготовки — строгая диета, соблюдать которую, находясь в спецприемнике и питаясь местной пищей, невозможно.

«Несмотря на то, что кормят там не так ужасно, как в других пенитенциарных учреждениях, еда, которую дают в спецприемнике, не отвечает требованиям врачей. Они назначили ему диету из кисломолочных продуктов и фруктов. Ни того, ни другого в спецприемнике арестованным не дают», — рассказала дочь политика.

При этом, по ее словам, сотрудники ФСИН запрещали родным Гозмана передать в спецприемник необходимое ему диетическое питание. «Нельзя и все, ничем не объясняют. Я убеждена, что это такой показательный садизм, чтобы показать, что нечеловеческие условия могут быть созданы в любом учреждении, куда закрывают людей за антивоенные взгляды», — заявила Ольга Гозман. Отбыв второй арест Леонид Гозман покинул страну.

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