Политика Леонида Гозмана после 15 суток ареста задержали снова — из-за поста в «ЖЖ» 2013 года

Сегодня политик Леонид Гозман вышел из спецприемника после 15 суток ареста. На выходе его снова задержали. Ему вменяют ту же статью, по которой он уже отбыл арест — отождествление СССР с нацистской Германией (часть 2 статьи 13.48 КоАП). На этот раз поводом стал пост в «Живом Журнале» от 2013 года.

Как рассказал его адвокат Михаил Бирюков, на ночь политика доставят в ОВД, суд состоится завтра. «Я надеюсь, что Леонид получит не административный арест. У него желчнокаменная болезнь, с ней нельзя помещать в спецприемник. Когда мы сказали это судье, он сказал: раз Леонид недавно лежал в больнице, значит, уже выздоровел и может отбывать наказание», — сказал Бирюков.

30 августа Гозмана признали виновным в отождествлении СССР с нацистской Германией. Суд на 15 суток отправил его в спецприемник. Поводом стал пост в фейсбуке от 2020 года.

Источник: «Новая газета. Европа»