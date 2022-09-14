Леонида Гозмана арестовали второй раз подряд

Тверской районный суд Москвы снова признал политика Леонида Гозмана виновным в отождествлении СССР с нацистской Германией (часть 2 статьи 13.48 КоАП) и назначил ему арест на срок 15 суток. Поводом для возбуждения административного дела стал пост Гозмана в Живом Журнале, опубликованный в 2013 году.

Накануне Гозман был задержан полицией прямо на выходе из спецприемника. Там он отбыл административный арест сроком 15 суток, назначенный ему судом по той же статье. Тогда поводом для ареста стал пост Гозмана в фейсбуке двухлетней давности.

13 сентября, комментируя новое задержание и новое административное дело в отношении Гозмана, его адвокат Михаил Бирюков заявил, что его подзащитного нельзя арестовывать из-за проблем со здоровьем.

«У него желчнокаменная болезнь, с ней нельзя помещать в спецприемник. Когда мы сказали это судье, он сказал: раз Леонид недавно лежал в больнице, значит, уже выздоровел и может отбывать наказание», — сообщил Бирюков.

Источник: «Медиазона»