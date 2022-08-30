Суд арестовал Леонида Гозмана на 15 суток за сравнение Сталина и Гитлера

Тверской районный суд Москвы во вторник назначил Леониду Гозману 15 суток административного ареста за отождествление действий СССР и нацистской Германии (часть 1 статьи 13.48 КоАП). Поводом для этого стал пост Гозмана в фейсбуке за 28 октября 2020 года, в котором он сравнил преступления сталинизма и нацизма.

В нем Гозман написал, что «Гитлер — абсолютное зло, но Сталин еще хуже», так как «Гитлер развязал войну с человечеством», а «коммунисты объявили тотальную войну своему собственному народу».

В июле 2021 года Президент РФ Владимир Путин подписал закон о «запрете публичного отождествления целей, решений и действий руководства СССР, командования и военнослужащих СССР с целями, решениями и действиями руководства нацистской Германии, командования и военнослужащих нацистской Германии и европейских стран оси в ходе Второй мировой войны, а также отрицания решающей роли советского народа в разгроме нацистской Германии и гуманитарной миссии СССР при освобождении стран Европы». В апреле 2022 года за нарушение запрета была установлена административная ответственность.

Статья 13.48 КоАП предусматривает наказание для физлиц до 2000 рублей штрафа или 15 суток ареста.

На Гозмана и его жену заведены уголовные дела о несвоевременном уведомлении о получении второго гражданства (статья 330.2 УК).

Источники: Avtozak Live, Леонид Гозман, Официальный интернет-портал правовой информации, Президент России, РБК