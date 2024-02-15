Отца ребенка с СМА Миши Бахтина оштрафовали на 10 тысяч рублей по «митинговой» статье

Ленинский районный суд в Екатеринбурге оштрафовал Дмитрия Бахтина — отца больного СМА мальчика Миши — на 10 тысяч рублей по статье о нарушении правил проведения митинга (часть 5 статьи 20.2 КоАП). Об этом «Холоду» сообщила его жена Яна.

По словам Бахтиной, ее мужу вменили то, что он стоял в пикете в балаклаве. «Хотя балаклаву он надел по понятным причинам, на улице сегодня -27. И сразу снял, как ему об этом сказали полицейские», — отметила Яна.

Она добавила, что ее с мужем «очень долго держали» в суде. «Пока мы заходили в зал [суда], СМИ сообщили, что прилетел президент, дороги перекрыли […] Очевидно, нас не должно быть сегодня на улице», — сказала она.

Защитник Бахтина будет обжаловать штраф.

Днем 15 февраля Дмитрий Бахтин встал в пикет с плакатом «Президент Путин, спасите жизнь ребенка, обеспечьте лекарством». Вскоре к нему подошли полицейские: они проверили документы, но задерживать не стали. Позднее Бахтина все же задержали.

Яна и Дмитрий Бахтины уже несколько месяцев требуют от российских властей предоставить их сыну, больному спинально-мышечной атрофией, необходимое лечение. По словам пары, чиновники им отказывают, так как опасаются, что предоставив препарат одному ребенку, они будут вынуждены оплачивать лечение другим.

Ранее родители Миши Бахтина выходили на пикет к зданию минздрава Свердловской области в Екатеринбурге 11 декабря. До этого они также устраивали акции на Красной площади и у Белого дома в Москве, а также обращались к главе Следственного комитета Александру Бастрыкину с просьбой помочь им добиться получения лечения.

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