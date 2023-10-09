Отец трехлетнего Миши с СМА снова встал в пикет на Красной площади. Его задержали 

Отец трехлетнего Миши, который страдает спинальной мышечной атрофией первого типа, Дмитрий Бахтин встал в очередной пикет на Красной площади. Его задержали полицейские и отвезли в ОВД Китай город, сообщила «Холоду» его жена Яна Бахтина.

«На сегодняшний день ребенка до сих пор не обеспечивают жизненно необходимым препаратом. Министерство здравоохранения Свердловской области отказывается обеспечивать Мишу, при имеющемся рецепте и рекомендации лечащего врача, о том, что терапию Рисдиплам с учетом положительной динамики и отсутствием нежелательных явлений рекомендовано продолжить. Прокуратура бездействует», — сказала она.

Родители Миши Бахтина в конце августа и в начале сентября выходили на несколько пикетов в Москве и Екатеринбурге, где они проживают. В середине сентября Яна Бахтина записала видеообращение к главе Следственного комитета Александру Бастрыкину, чтобы получить лекарство для сына.

«Чиновники только тратят время ребенка и делают вид, что помогают. Прокуратура бездействует, Следственный комитет разводит руками», — говорилось в нем.

Также семья Бахтиных опубликовала видеообращение к Владимиру Путину, в котором отец Миши просит президента «остановить беспредел и самоуправство чиновников и системы здравоохранения в отношении ребенка-инвалида» и обеспечить его необходимым лечением.

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