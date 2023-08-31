Отец мальчика, который болен СМА, вышел на новую акцию

Отец трехлетнего Миши Дмитрий Бахтин вышел на новую акцию к Дому правительства в Москве. Об этом с места событий сообщает корреспондент «Холода».

Дмитрий Бахтин требует предоставить своему ребенку, который страдает спинальной мышечной атрофией первого типа, лечение для сохранения его жизни, а именно дорогостоящий препарат «Рисдиплам». По словам родителей Миши, ребенок уже год принимает это лекарство с хорошими результатами. Деньги на приобретение препарата предоставляют различные фонды и благотворители. Годовой курс лечения стоит 14 миллионов рублей. Продолжать его нужно всю жизнь.

Акция у Дома правительства продлилась не больше двух минут. Дмитрий Бахтин встал с плакатом «Помогите спасти сына», после чего был задержан полицейскими. Они проверили документы и отпустили его без составления протокола.

Накануне Дмитрий Бахтин выходил с аналогичным пикетом на Красную площадь и так же был задержан. Его доставили в отдел полиции, а затем отпустили без составления протокола.

Родители Миши Бахтина говорят, что чиновники отказываются одобрить лечение их сына, так как оно слишком дорого стоит и власти опасаются, что вслед за Бахтиными к ним начнут обращаться другие больные СМА.

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