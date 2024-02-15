Отец больного СМА Миши Бахтина вышел на пикет в Екатеринбурге

Отец больного СМА мальчика Миши Бахтина Дмитрий вышел на пикет в Екатеринбурге. Об этом «Холоду» сообщила его жена Яна.

По ее словам, они с мужем знали о предстоящем визите в город президента Владимира Путина. Поэтому Дмитрий вышел на пикет с плакатом «Президент Путин, спасите жизнь ребенка, обеспечьте лекарством».

По словам Яны Бахтиной, вскоре после начала пикета к ее мужу подошли сотрудники полиции. Они проверили у Дмитрия документы, но задерживать не стали.

Позже Яна Бахтина сообщила, что ее мужа все же задержали. По ее словам, люди в форме посадили Дмитрия в гражданскую машину и увезли.

Родители Миши Бахтина, страдающего редким заболеванием, уже много месяцев добиваются от российских властей предоставления своему ребенку необходимого лечения. По их словам, чиновники им отказывают, так как опасаются, что предоставив дорогостоящий препарат одному ребенку, будут вынуждены оплачивать лечение другим.

Ранее родители Миши Бахтина выходили на пикет к зданию минздрава Свердловской области в Екатеринбурге 11 декабря. До этого они также устраивали акции на Красной площади и у Белого дома в Москве, а также обращались к главе Следственного комитета Александру Бастрыкину с просьбой помочь им добиться получения лечения.

В декабре 2023 года Бахтины обвинили власти Свердловской области в обмане. «12 декабря нас остановили в наших действиях выходить на улицу с обращением к Президенту РФ, близкие люди губернатора Куйвашева обещали 20 числа выдать препарат, распоряжение губернатора, министерство финансов деньги выделило, 19 декабря препарат назначат. 19 декабря мы приехали на консилиум , который проходил на базе ОДКБ с Мишей, Мишу осмотрели, нареканий нет. На сам консилиум законных представителей несовершеннолетнего не допустили!» — рассказала тогда Яна Бахтина.

По ее словам, после консилиума они получили заключение (есть в распоряжении «Холода»), в котором говорится, что врачи не могут рекомендовать Мише лечение Рисдипламом.

«Губернатор подло обманул ребенка! Людоедство, по-другому мы сказать не можем!» — прокомментировал решение консилиума изданию «Вечерние ведомости» Дмитрий Бахтин.

Обновлено 12:25 Добавлена информация о задержании.

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