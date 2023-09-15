Мама трехлетнего ребенка с СМА записала видеообращение к Бастрыкину

Яна Бахтина, мама трехлетнего Миши, болеющего спинальной мышечной атрофией, записала видеообращение к главе Следственного комитета Александру Бастрыкину, чтобы получить лекарство для сына. Об этом она рассказала «Холоду», поделившись видеозаписью.

«Чиновники только тратят время ребенка и делают вид, что помогают. Прокуратура бездействует, Следственный комитет разводит руками, — говорит в обращении к Бастрыкину Яна Бахтина. — Необходимо в кратчайшие сроки провести повторный консилиум, так как у нашей семьи больше нет возможности покупать препарат. Ребенок может остаться без лечения в любой момент. Не обеспечение препарата может привести к трагическим последствиям».

Ранее отец Миши Дмитрий Бахтин трижды выходил на одиночные пикеты, пытаясь добиться получения лекарства: на Красную площадь и к Дому правительства в Москве, а также к прокуратуре Свердловской области.

Яна Бахтина рассказала «Холоду», что никаких изменений после акций не последовало. Семья пытается добиться получения от государства лекарства «Рисдиплам», которое необходимо принимать пожизненно. Годовой курс лечения, по словам Бахтиной, стоит около 14 миллионов рублей.

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