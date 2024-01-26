МВД объявило в розыск писателя Бориса Акунина (Григория Чхартишвили). Внимание на соответствующую карточку в базе ведомства обратила «Медиазона».

«Господи, какие же идиоты», — написал Акунин, комментируя свое появление в базе розыска МВД.

В декабре 2023 года стало известно, что на писателя завели уголовное дело о распространении «фейков» про армию (статья 207.3 УК) и оправдании терроризма (статья 205.2 УК). Росфинмониторинг внес его в список террористов и экстремистов. В январе 2024 года Минюст признал Акунина «иноагентом».

В середине декабря доносчик Виталий Бородин обратился в Генпрокуратуру с требованием проверить высказывания Акунина на экстремизм, призывы к терроризму и финансирование ВСУ. Поводом стали слова писателя, которые он произнес в разговоре с прокремлевскими «пранкерами» Вованом и Лексусом, которые звонили ему от имени бывшего министра культуры Украины Александра Ткаченко и президента Владимира Зеленского. Общаясь с ними, Акунин в числе прочего сказал, что организовывал сбор денег на помощь Украине.

После этого издательство АСТ и сеть «Читай-город — Буквоед» заявили, что перестанут распространять книги Акунина из-за его публичных высказываний. В Александринском театре отменили показ спектакля «Один восемь восемь один» по произведению писателя.

Борис Акунин в своем телеграм-канале попрощался с российскими читателями. Он заявил, что в разговоре с «клоунами, которые прикидывались украинцами» он говорил то же, что говорит и пишет публично: «Я считаю путинский режим преступным. Я считаю развязанную им войну преступной. Я считаю действия российской армии преступными. Поражение Путина станет победой России. […] Украина имеет право отвечать ударом на удар. Я помогал, помогаю и буду помогать украинцам».

Акунин живет за границей.

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