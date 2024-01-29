ЕС ввел санкции против Екатерины Мизулиной и «Лиги безопасного интернета» 

ЕС ввел санкции против «Лиги безопасного интернета», ее главы Екатерины Мизулиной, а также трех представителей судебной системы «за нарушения прав человека». Об этом сообщается на сайте Европейского совета.

«В новый список вошли трое сотрудников российской судебной системы, ответственные за серьезные нарушения прав человека, включая произвольные аресты и задержания», — говорится в сообщении.

Там также отмечается, что они попали в санкционный список в связи с преследованием «оппозиционного политика и откровенного критика Кремля» Владимира Кара-Мурзы, которого приговорили к 25 годам лишения свободы по делу о «госизмене».

«Лига безопасного интернета» оказалась под санкциями, так как помогает российским властям осуществлять цензуру, говорится в документе. А Мизулина попала в список «за серьезные и систематические нарушения свободы мнения и его выражения».

Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина получила известность благодаря ее многочисленным доносам на российских музыкантов и блогеров, после которых они подвергались преследованию со стороны силовиков, а также сталкивались с отменой концертов и других мероприятий.



Санкции, введенные ЕС, включают в себя заморозку активов и запрет на получение банковских услуг. «Кроме того, на перечисленных физических лиц распространяется запрет на въезд в Евросоюз», — отмечается на сайте Европейского совета.

В том же документе Евросоюз призвал Россию «немедленно и безоговорочно освободить всех, кто заключен в тюрьму по политически мотивированным обвинениям».

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