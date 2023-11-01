Политика Владимира Кара-Мурзу в пятый раз подряд отправили в ШИЗО

Политика Владимира Кара-Мурзу, приговоренного к 25 годам колонии по обвинению в «госизмене», в пятый раз подряд отправили в штрафной изолятор в ИК-6 строгого режима в Омске. Об этом сообщил его адвокат Вадим Прохоров.

«В этот раз нарушение, которое вменили Владимиру, превосходит по абсурду все предыдущие абсурдные основания для применения наказания. Утром не был включен сигнал подъема (как обычно — в 05.00). Мимо всех остальных камер прошел сотрудник колонии, стуча в дверь ключом. Владимиру Кара-Мурзе никто в дверь не стучал, он мирно спал (разумеется, не имея при себе часов). Ровно в 05.08 дверь его камеры открыли, в камеру зашла делегация сотрудников колонии с включенной видеозаписью и зафиксировала факт "нарушения". За это вынесли еще 15 суток штрафного изолятора», — рассказал Прохоров.

Он добавил, что команда адвокатов Кара-Мурзы готовит жалобы в том числе в международные органы — на условия его содержания и незаконное применение мер взыскания.

17 апреля Мосгорсуд приговорил политика к 25 годам колонии строгого режима по статьям о госизмене, о распространении «фейков» про российскую армию, а также об осуществлении деятельности «нежелательной» организации. Процесс проходил в закрытом режиме. Кара-Мурза не признал вину и заявил, что получил такой срок за свои политические взгляды.

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В 2015 и 2017 годах Кара-Мурза пережил два отравления неизвестными токсинами. За время нахождения в СИЗО у него диагностировали несколько серьезных заболеваний, одно из которых препятствует отбыванию наказания в заключении.

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