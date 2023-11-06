Певцу Xolidayboy вручили повестку в военкомат после поста Мизулиной о его «проукраинских высказываниях»

Тиктокеру и певцу Xolidayboy (настоящее имя Иван Минаев) вручили повестку в военкомат в аэропорту Минеральных вод. Об этом сообщили телеграм-каналы Baza и «Осторожно, новости».

Они также опубликовали видео того, как у стойки регистрации неизвестный человек вручает Минаеву листок бумаги. Как сообщается, в Ставропольском крае у него должны были пройти концерты.

Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина утверждает, что он «уклонялся от армии». В конце октября она призвала отменить выступления Xolidayboy из-за «проукраинских высказываний», которые якобы обнаружила в его соцсетях.

«Жители Крыма (при этом он и сам родился в Севастополе) попросили его высказать позицию по вопросу проведения СВО, но получили отказ и концерт был отменен. Менеджер блогера, комментируя отказ поддержать нашу страну, заявила, что “они не идиоты”, чтобы портить “себе репутацию из-за двух концертов”. Теперь люди требуют отмены его тура по всей стране. И я с ними солидарна: с каких пор у нас поддержка СВО стала вредить “репутации”?» — написала Мизулина, добавив, что обратилась в полицию «с просьбой дать оценку его высказываниям».

После этого продюсер музыканта Ульяна Почеко заявила, что подаст в суд на Мизулину. «Мы чисты перед законом, нам нечего бояться, но нас оклеветали. Екатерина должна ответить за публикацию непроверенной информации и быть привлечена к ответственности», — отметила она.

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