Тревожный звоночек

Массовая эмиграция россиян из-за войны породила новые способы мошенничества и актуализировала старые. Для одного из них используют старые сим-карты: вместе с неиспользуемыми номерами злоумышленники получают доступ ко всем аккаунтам граждан, которые были привязаны к старому номеру. Таким образом мошенники оформляют кредиты и получают доступ к разным услугам за чужой счет. Сложнее в этих ситуациях приходится эмигрантам, потому что для разбирательств почти всегда требуется личное присутствие, однако проблема актуальна и для тех, кто остался в России. «Холод» рассказывает о подобных кейсах и объясняет, как себя защитить.

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От схемы с сим-картами пострадала живущая в Канаде россиянка Марина Таширева. Она рассказала, что мошенники оформили на нее и ее мужа кредит на два миллиона рублей. В октябре они с мужем получили несколько электронных писем от разных банков, где говорилось о заявках на кредиты, которые Марина и ее муж не оформляли. С похожей ситуацией столкнулась эмигрантка Анна (имя изменено), переехавшая из России в Германию: ее аккаунт на «Госуслугах» взломали, а мошенники подали заявления от ее имени на оформление займа. Выдать кредит согласился «Альфа-банк», один из крупнейших банков в стране.

По словам юристов, с которыми пообщался «Холод», такие случаи в России происходят регулярно: подсчитать их невозможно, но к адвокатам часто обращаются люди, на которых пытались оформить кредит мошенники. Схема не новая: например, похожим способом взламывали аккаунты на Госуслугах. Обычно мошенники используют слитые базы данных, проверяя номера телефонов, владельцы которых их больше не используют. В зоне риска находятся не только люди, уехавшие из РФ, но и те, кто живет в стране.

Это и произошло с Мариной Таширевой. После отъезда супругов за границу МТС перепродал их номера другим людям. Вероятно, мошенник смог зайти по номеру мужа Марины на «Госуслуги» и подал заявки на кредиты в несколько разных банков — согласие оформить договор дал только «Альфа-банк», в котором мужчина несколько лет назад получал зарплату. К тому моменту он уже полтора года не жил и не зарабатывал в России. По его украденным данным банк оформил кредит наличными на сумму два с половиной миллиона рублей.

Когда сим-карту могут перепродать? Если сим-карта не действует какое-то время, а баланс на счете отрицательный, то мобильный оператор имеет право заблокировать ее, а номер получит другой абонент. У «Мегафона» этот срок составляет 90 дней, у «Билайна» и Tele2 — 180 дней, у МТС — от 60 до 183 дней.

«9 октября нам пришло сообщение от “Альфа-банка” по кредиту, который мы не оформляли. К письму было приложено шесть документов, и везде стояли галочки — якобы мы оставили электронные подписи, — рассказала Марина “Холоду”. — В списке были: график платежей, оформление страховки, policy offer и несколько документов по страховке. У нас раньше была кредитка в “Альфа-банке”, но мы ее закрыли через приложение. А после этой ситуации мы узнали, что счет был закрыт не до конца. Я не знаю, как это работает. И еще в графике платежей итого к оплате два миллиона и 500 тысяч. Сумма основного долга по кредиту — 1 миллион 758 тысяч, сумма процентов за пользование кредитом — в районе 830 тысяч».

Супруги нашли юриста и отправили заявления на отмену страховки и услуги «дешевая ставка» по электронной почте, СДЭКом и «Почтой России». По условиям договора, все это нужно было успеть сделать за 14 дней — иначе за услуги пришлось бы платить. Затем супруги написали заявление с просьбой считать договор незаключенным и попросили банк аннулировать кредит и вернуть им деньги.

«В заявлении мы писали, чтобы банк провел внутреннее расследование и сообщил, как это произошло. В ответ мы, естественно, ничего не получили и даже сейчас не знаем, что случилось», — сказали супруги.

Фото: Кирилл Кудрявцев / AFP / Scanpix

«Альфа-банк» потребовал выплатить проценты или решать вопросы через суд. Марине и ее мужу пришлось заплатить 50 тысяч рублей — за проценты и услуги юриста. Позднее Таширева сообщила «Холоду», что «Альфа-банк» возместил им эти деньги.

«Из кринжа: сотрудники [банка] навстречу не шли, им было без разницы, кто в итоге оформил кредит. Доверенность не принимали, несмотря на то, что она полная. Не до всех еще дозвонишься с первого раза, и по классике все службы переводили нас друг на друга, Итог: кредит недействительным не признали. Банк затребовал доказательства, что это не мы оформили кредит. А вы доказать не хотите, как это вы кредит одобрили человеку, который зарплаты в России вообще не имеет?» — рассказывает Таширева.

Она предполагает, что в мошенничестве могли быть замешаны сотрудники МТС или «Альфа-банка», но доказательств этого у нее нет. Потерпевшая советует россиянам, особенно эмигрантам, заказать выписку из банка, проверить доступ к российскому номеру, «Госуслугам» и убедиться, что счета и карты всех банков в России закрыты.

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«Холод» направил «Альфа-банку» вопросы о том, как они допустили оформление кредита мошенниками и почему сотрудники отказались принимать доверенность. На момент публикации в пресс-службе компании не ответили на запрос журналиста. В реплаях к треду сотрудники банка пишут, что «проблему поняли» и обещают усилить защиту и проверку при оформлении договоров на кредит.

Помощь сверху

Адвокат Дмитрий Захватов в комментарии «Холоду» тоже считает, что сотрудники «Альфа-банка» могли быть причастны к мошенничеству.

«Сотрудники банка наверняка были замешаны в этой схеме. Потому что системы безопасности в банках выстроены достаточно надежно для того, чтобы избегать подобных схем», — отметил Захватов.

Еще один способ «угона» аккаунтов — это получить доступ к коду из смс. В этом случае мошенники тоже используют слитые базы данных, чтобы найти наиболее уязвимую жертву, после чего пытаются увести аккаунт, получив короткий код из смс, необходимого для двухфакторной аутентификации. Получить код они могут посредством социальной инженерии (звонят жертве и обманом получают его) либо с помощью сложных технических решений — например, выпуска дубликата сим-карты и перехватов смс-сообещний.

В подобной ситуации оказалась живущая в Германии россиянка Анна (имя изменено). Она рассказала «Холоду», что в прошлом году ее аккаунт на «Госуслугах» взломали мошенники. которые получили ее паспортные данные и пытались взломать личный кабинет в Сбербанке.

«Они узнали номер моей карты и перехватили смс (подтвердить факт перехвата “Холод” не может). Я видела, как меня авторизовали на сайте mos.ru и подписали на пожертвования российским военным, хотя я не собиралась давать им деньги. Мошенники кинули заявки в разные банки через портал “Банки.ру”, и им автоматически пришел ответ о том, что нужно подойти в отделение с документами и кредит будет у них. В списке оказались “Почта банк”, “Альфа-банк”, ВТБ, Совкомбанк и “Тинькофф”, который успел одобрить мне кредитку — к счастью, я успела увидеть уведомление об этом», — рассказывает Анна.

Дистанционную выдачу кредитов можно запретить По заявлению клиента некоторые банки могут наложить ограничение на финансовые операции в интернете. Можно запретить только кредитование, а можно установить максимальную сумму на банковские операции. Сейчас это можно сделать только в отделениях нескольких крупных банков. В октябре Госдума приняла в первом чтении поправки в законопроект о самозапрете на кредиты, но в январе 2024 года закон еще не приняли.

Анна приехала в Россию и обратилась в МФЦ, где ей посоветовали пойти в каждый банк и самой подписать запреты на дистанционную выдачу кредитов. Функцию самозапрета Анна смогла поставить только в «Тинькофф» и в «Сбербанке». «Альфа-банк» отказал ей, потому что она не является их клиенткой, а в «Совкомбанке» сказали, что у них нет такой возможности.

Анна рассказала, что подавала онлайн-заявления в полицию еще в прошлом году, но безуспешно. В России она пришла в отделение лично, но и тут в возбуждении дела ей отказали, так как деньги никто не украл. Анне выдали письменный отказ (есть у «Холода»), в котором говорилось, что в заявлении не увидели признаков преступления.

«Сказали, что невозможно взять кредиты через “Госуслуги”, хотя мошенникам это удается. Общались вежливо, но общий смысл беседы был “идите на хрен”», — отмечает Анна.

Можно и неожиданно узнать о том, что «вы» взяли кредит у микрофинансовой организации. Работавший со случаями цифрового мошенничества адвокат анонимно рассказал «Холоду», что часто людям приходит судебный приказ о взыскании с него денег по договору с микрофинансовой организацией, который клиент не заключал. При этом документ был электронным, и в нем было указано, что стороны признают электронную подпись аналогом собственноручной.

«Чаще всего люди случайно оставляют в открытом доступе копию паспорта, и мошенники пользуются этим. Клиенты отправляли жалобы в Центробанк, и микрофинансовые конторы потом проверяли. Но, как я понимаю, мошенников, пытающихся заключить договоры, не особо находят», — говорит адвокат.

Безвозвратные потери

О хищении данных через «Госуслуги» и взломе аккаунтов известно уже несколько лет. Например, в мае 2021 года у россиянки Дианы Забелиной взломали аккаунт. Она рассказывала, что пыталась связаться со службой поддержки, но ей ничем не смогли помочь. А в ноябре 2023 года в Архангельской области мошенники получили доступ к аккаунтам на «Госуслугах» сразу у 10 человек за день. Невзирая на рост технических угроз, на долю социальной инженерии по-прежнему приходится подавляющее большинство кейсов, когда мошенники получают доступ к аккаунтам банков и «Госуслуг».

С доступом к «Госуслугам» мошенники могут оформить электронную сим-карту на чужое имя и получить доступ к онлайн-банкам. Так на человека могут оформить кредит, вывести его деньги или получить доступ к другим услугам: например, переоформить недвижимость или открыть бизнес.

Согласно данным Банка России, за первые три квартала 2023 года у банковских клиентов похитили 11,3 миллиарда рублей, то есть около 1,26 миллиарда рублей в месяц. В 2022 году размер похищенных средств у россиян побил рекорд 2019 года и составил 13,3 миллиарда (примерно 1,113 миллиарда в месяц). Таким образом при сохранении среднегодовой динамики 2023 год по объемам мошенничества может превзойти 2022-й. Доля возвращенных средств же по-прежнему остается на ничтожно низком уровне — в районе 4,8%. Общее число выявленных случаев мошенничества в первые три квартала 2023 года почти достигло уровня всего 2022-го: 819,3 тысячи кейсов против 871,7 тысячи.

Что делать, чтобы не попасться мошенникам?



Юристы организации «Первый отдел» и попросивший об анонимности адвокат, кандидат юридических наук рассказали «Холоду» о главных правилах информационной безопасности, которые нужно соблюдать, чтобы не попасться мошенникам:



1. Не размещайте в открытом доступе сканы и фотографии официальных документов — паспортов, ИНН и других.

2. Пользуйтесь средствами двухфакторной аутентификации на всех устройствах.

3. Никому не сообщайте пароли от личных кабинетов банковских приложений.

4. При малейших сомнениях перепроверяйте информацию.

5. Если небезопасные сервисы вам необходимы, придумайте для них очень сложные пароли.

6. Не пользуйтесь паролями из слитых баз данных.

7. Время от времени проверяйте личные кабинеты на «Госуслугах» и в российских банках. Важно, чтобы телефон и почта, на которые зарегистрирован аккаунт, были в вашем пользовании. Если вы потеряли доступ к ним, нужно сразу изменить их в личном кабинете.

8. Закажите на «Госуслугах» выписку из бюро кредитных историй и перепроверяйте ее каждый месяц.

9. Установите запрет на дистанционную выдачу кредитов в тех банках, где это возможно.



Если вы обнаружили, что мошенники пытаются оформить или уже оформили на вас кредит, необходимо написать заявления в банк, полицию и Центробанк. Его нужно отправить почтой и приложить к заявлению в полицию и ЦБ копию письма о заключении договора.



Адвокат Дмитрий Захватов рассказал «Холоду», что суд обязан встать на сторону истца, если сам человек не оформлял кредит и не подписывал документы на него. Нотариально заверенную доверенность на родственников в банке тоже обязаны принять — вы имеете право написать жалобу на отказ.



Всегда помните, что ваши данные могут продать мошенникам. Вы находитесь в зоне риска, если:

– у вас есть незакрытый счет в банке, услугами которого вы уже не пользуетесь;

– ваши «Госуслуги» или личный кабинет банка привязаны к уже недействующему номеру телефона;

– вы давно не заходили в приложение российского банка или на «Госуслуги».