На музыканта Шарлота завели три уголовных дела по статьям о реабилитации нацизма и оскорблении чувств верующих

На музыканта Эдуарда Шарлота, который на днях вернулся в Россию, завели два уголовных дела по статьям о реабилитации нацизма (часть 4 статьи 354.1 УК) и одно — по статье об оскорблении чувств верующих (148 УК). Об этом сообщила глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина.

В июне самарский музыкант Шарлот, находясь за границей, сжег российский паспорт и выложил видео в инстаграм. Он выступил против войны в Украине и заявил о желании приехать в Киев.

21 ноября он вернулся в Россию. Сразу после прилета его задержали в аэропорту «Пулково», а позднее арестовали на 13 суток по статье о мелком хулиганстве (часть 1 статьи 20.1 КоАП). По версии обвинения, Шарлот ругался матом в общественном месте, размахивал руками и кричал. В суде музыкант признал вину.

Еще до ареста Екатерина Мизулина опубликовала видео с извинениями Шарлота за сжигание паспорта. На кадрах он говорит, что «был ошибочно помешан на ложной информации» и, улыбаясь, добавляет, что «больше так не будет».

В ноябре Мизулина отчитывалась о написании на Шарлота доноса в СК и МВД.

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