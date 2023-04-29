Рэпер Scally Milano всего за несколько дней проделал путь от отрицания цензуры до извинений перед органами и удаления своих песен. «Холод» попросил музыкального журналиста Лешу Горбаша рассказать историю звезды скам-рэпа и объяснить, что конфликт рэпера с Мизулиной значит для музыкальной цензуры в России.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наш инстаграм и телеграм.

Да похуй мне, это моя музыка

Скалли Милано — это псевдоним 21-летнего Даниила Дмитриева. Он прославился как один из главных проводников скам- и детройт-рэпа в мейнстрим.

Что такое скам- и детройт-рэп? Скам-рэп — рэп о, собственно, скаме, то есть обмане других людей для собственной выгоды. Так, на начальном этапе карьеры Милано рассказывал, как обманул американского рэпера Lil B и «развел» его на совместный трек, сбросив скриншот с фейковым чеком, а также взламывал почты других рэперов, чтобы продать их демотреки. Детройт-рэп — это зачастую хаотичный и малосвязанный набор абсурдных панчлайнов. «Моего деда во Второй мировой войне убил птеродактиль», — читает Скалли в треке «Беседа». И это примерно лучшее описание детройта как стиля.

В 2021 году Скалли ярко засветился на альбоме еще одного героя новой школы русского рэпа — «FreeRio» OG Buda — и с тех пор только продолжал наращивать аудиторию. На момент публикации этого текста у Скалли Милано больше 900 тысяч слушателей в месяц на Яндекс Музыке и 500 тысяч на Spotify.

Музыка Скалли Милано — это такой калейдоскоп абсурда, пошлости и наркотиков. В пятерке самых популярных его треков на стримингах — интернет-хит «Йупи Йо» (начинается с фразы «Хочу прямо в рот дать ей»), а также треки «Двигай жопой» и «Я хочу тебя трахать».

В апреле 2022 года Скалли стал гостем шоу «Вписка», где у него спросили, не страшно ли ему читать свои песни на фоне ужесточения законодательства в отношении музыкантов. Ответ: «Да похуй мне, это моя музыка. Я что, должен поменять свою музыку из-за этого? Бояться должен? [Если бы я зацензурил свои песни,] от меня бы отвернулись все. Меня же за это и полюбили в текстах».

Раскаиваюсь в своем прошлом

22 апреля рэпер Scally Milano выступал в Санкт-Петербурге. Концерт закончился после первой же песни: в клуб «Гигант Холл» приехала полиция и прервала выступление. Сперва ходили слухи о задержании музыканта (их опровергли), а среди причин появления полиции называли смерть посетительницы концерта от передозировки (тоже неправда). Скалли написал в телеграме, что он и его команда «пытаются разобраться в причинах».

Тем же вечером в дискуссию мощно залетела Екатерина Мизулина. Она посвятила рэперу серию постов, где приводила скриншоты его песен и рассказывала, что он вредит молодежи и вообще «ублюдок». Также она написала, что ее организация «Лига безопасного интернета» (организация Мизулиной, которая занимается «искоренением опасного контента» в интернете) будет добиваться привлечения рэпера к ответственности за «склонение несовершеннолетних к употреблению наркотиков». Заодно она нашла тикток, где Скалли скандирует «Нахуй войну».

24 апреля Скалли Милано опубликовал заявление, в котором сказал, что он «не враг». И объявил, что негативно относится к алкоголю и к наркотическим веществам, а его мама вообще сейчас лежит в реабилитационной клинике. Он отметил, что не выступал против войны: «Я говорил, что я люблю страну, которая дала мне жизнь. Я люблю свою родину, какой бы она ни казалась всем остальным. Это факт. И я бы ни при каких обстоятельствах не встал бы в противоположность ей». Тем не менее, уже на следующий день телеграм-канал Mash со ссылкой на неназванный источник сообщил, что Скалли улетел в Дубай, а его московский концерт, намеченный на 28 апреля, отменен.

26 апреля Скалли опубликовал еще одно большое заявление, на этот раз обращенное к «представителям организации «Лига безопасного интернета» и непосредственно к Мизулиной Екатерине Михайловне, а также ко всем причастным и представителям различных органов». В нем Милано сообщил, что «осознал свои ошибки» в прошлом творчестве и обещает сменить вектор своего творчества на более «позитивный».

Осознать ошибки — это поступок

26 апреля музыкальные медиа обратили внимание на то, что отдельные треки Милано пропали с российских стримингов. Среди исчезнувших песен — «Говоритель хуйни», «Мошенник», «Russian Scam» и другие треки, в которых при желании можно найти призывы к вещам, запрещенным УК РФ.

В этот же день вышел сингл Скалли Милано «Дай мне шанс», записанный совместно с uglystephan. Это типичная трэп-баллада, которую в контексте последних дней легко принять за обращение к Мизулиной, но на самом деле это вряд ли так.

Почему вы так уверены? Скалли читает: «Я люблю тебя, неважно, что в натальной карте, я не верю Таро, я не верю в эти знаки. Ты моя любовь, и только это будет правда». Сложно себе представить, что этот куплет вдохновлен патриотической активисткой.

Тем не менее в своем ответе рэперу Мизулина сообщила, что «дает Скалли “шанс”»: «Осознать свои ошибки и переосмыслить — это поступок. Не каждый на такое способен. Не так просто публично сказать, что был неправ, как бы ни казалось. Это позиция сильного человека, и она достойна уважения».

Оказалось, что самые смелые и дерзкие артисты нового поколения могут за пару дней развернуть творчество на 180 градусов и легко пойти на поводу у такой хаотичной (и редко логичной) организации, как «Лига безопасного интернета».

Так российские цензоры резко зашли на территорию уже не только социально активных артистов, таких как Noize MC или Оксимирон, но и тех, кто последние 14 месяцев продолжал двигаться в своей музыке исключительно по фану.

«Пропаганда по новостям, а не у меня в самокрутке» — с таких слов начинается новый альбом рэпера Скриптонита, также вышедший на этой неделе. Кажется, что та самая пропаганда делает осторожные, но очень уверенные шаги в сторону музыкальных чартов. И это уже даже не ежовые, а вполне себе адамантиевые, как у Росомахи, рукавицы.