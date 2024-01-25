«Дашу, к сожалению, легко обмануть» 

27-летнюю петербурженку Дарью Трепову приговорили к 27 годам лишения свободы по делу о гибели провоенного блогера Владлена Татарского. В апреле 2023 года Трепова подарила Татарскому статуэтку, начиненную взрывчаткой. В суде она настаивала, что не знала о бомбе, и говорила, что ее завербовал журналист Роман Попков. «Холод» рассказывает, как развивалось дело Треповой.

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Вечером 2 апреля в петербургском кафе Street Food Bar №1 проходил «творческий вечер» провоенного блогера Владлена Татарского. Дарья Трепова принесла на мероприятие позолоченный бюст Татарского и подарила его «военкору». Татарский принял подарок и попросил Трепову сесть рядом с ним, что она и сделала.

Через несколько минут бюст взорвался: Татарский погиб на месте, еще несколько десятков человек пострадали. Сама Дарья ранений не получила. Позднее она объясняла это тем, что Татарский закрыл ее своим телом, так как стоял между ней и взорвавшимся бюстом.

Кто такой Владлен Татарский Настоящее имя Владлена Татарского — Максим Фомин. На момент гибели ему было 40 лет. В 2014 году он вступил в ряды пророссийских ополченцев в Горловке в Донецкой области. В 2017 году Татарский устроился в разведку «народной милиции ЛНР». В 2019 году он уволился с военной службы и переехал в Москву, где стал активно вести соцсети и рассказывать о войне в Донбассе. В начале февраля 2022 года Татарский вернулся в Донбасс. Осенью 2022 года Татарский присутствовал на церемонии в Кремле, посвященной аннексии украинских территорий. Там он сказал: «Всех убьем, всех, кого надо, ограбим. Все будет, как мы любим».

В чем обвинили Трепову?

2-й Западный окружной военный суд на выездном заседании в Петербурге признал Трепову виновной по трем статьям: о совершении теракта группой лиц, повлекшего смерть человека (пункт «б» части 3 статьи 205 УК), незаконном обороте взрывных устройств (часть 4 статьи статья 222.1 УК) и подделке документов (часть 4 статьи 327 УК). Помимо 27 лет в колонии общего режима, ее приговорили к штрафу в 600 тысяч рублей.

По версии следствия, Трепова знала о бомбе в статуэтке и «действовала намеренно с целью дестабилизации Российской Федерации и дискредитации СВО». Прокурор Надежда Тихонова на суде заявила, что Трепова подвергла угрозе жизни 85 человек, шестеро из которых получили тяжелые ранения. Тихонова запрашивала для Треповой 28 лет заключения и 800 тысяч рублей штрафа.

В деле было несколько потерпевших, получивших травмы в результате взрыва в кафе. Они требовали взыскать с Треповой несколько миллионов рублей в качестве возмещения морального и физического ущерба.

На чем настаивала защита Треповой?

Адвокат Даниил Берман подавал ходатайство о признании Треповой потерпевшей: она сидела в нескольких метрах от Татарского и, если бы он не стоял перед ней в момент взрыва, сама тоже могла бы серьезно пострадать. Берман называл квалификацию этого дела неверной и требовал отправить его на пересмотр.

Также он обращал внимание суда на то, что психолог Заковряшина незаконно оформила справку о состоянии Треповой: она поговорила с ней в СИЗО, не предупредив о целях разговора.

Что сама Трепова говорила об этом деле?

В своем последнем слове Трепова просила прощения у потерпевших и сказала, что не желала Татарскому смерти. Она сказала, что хотела поехать в Украину помогать раненым, а в итоге ее «фактически послали с бомбой на смерть».

На одном из заседаний Трепова подробно рассказала свою версию произошедшего. По ее словам, весной 2022 года она начала общаться с журналистом и публицистом Романом Попковым, который впоследствии связал ее с человеком с ником «Гештальт» — его настоящее имя неизвестно. Попков и «Гештальт» давали Треповой задания: забрать в СДЭКе книгу Татарского, ездить на его лекции в разных городах и общаться с ним, представляясь художницей Анастасией Криулиной.

Весной 2023 года Трепову попросили принять посылку со статуэткой и подарить ее Татарскому на очередной фан-встрече. По словам Треповой, она нервничала и спрашивала, не повторится ли таким образом история с взрывом автомобиля Дарьи Дугиной. Ей на это отвечали, что в статуэтке спрятана только прослушка и GPS-трекер.

После того как в кафе произошел взрыв, Трепова созвонилась с «Гештальтом» и, по ее словам, ругалась на него. Еще до взрыва «Гештальт» сказал, что ей купили билет на самолет до Баку. Трепова отказалась лететь: она опасалась, что в аэропорту ее задержат. Вместо этого она попросила своего мужа найти ей ночлег, и он посоветовал остаться у его друга Дмитрия Касинцева.

В суде Трепова неоднократно просила у Касинцева прощения и говорила, что она подставила его. Также она просила суд не лишать его свободы.

На допросах в суде Касинцев настаивал, что не знал о причастности Треповой к взрыву, когда пускал ее переночевать по просьбе старого друга. Тем не менее суд признал его виновным в «укрывательстве особо тяжкого преступления» и приговорил к одному году и девяти месяцам колонии общего режима.

Street Food Bar №1 после взрыва.

Фото: Дмитроий Ловецкий / AP / Scanpix

Что говорил муж Треповой?

17 января 2024 года муж Дарьи Треповой Дмитрий Рылов в своих соцсетях потребовал от Романа Попкова признания в вербовке Треповой для убийства Татарского.

«Я уверен, что именно вы приложили руку к тому, чтобы Даша пошла на жертву, которую она даже не осознавала. Я знаю, что Даша выполняла некое “тестовое задание”, полученное от вас, и теперь уже очевидно, что никакого тестового задания не планировалось. Из человека, искренне хотевшего помочь раненым, больным, из человека, который всегда был за правду, из человека, которым всю жизнь движет огромная сила помощи ближнему, который не способен причинить кому-то вред, из этого человека вы (или приближенные люди) сделали ходячую бомбу, которая должна была умереть, но чудесным образом выжила», — написал Рылов.

Позднее в интервью «Медузе» он рассказал, что 24 февраля 2022 года они с Треповой ходили на антивоенный митинг в Санкт-Петербурге. Там их задержали и арестовали — Трепову на 10 суток, а Рылова на девять. После этого у Треповой появилась идея «поехать в Украину и помогать раненым как волонтер», сказал Рылов. Поэтому она связалась с Попковым, который к тому времени уже жил в Украине.

По словам Рылова, Попков действительно давал Треповой разные задания. Он настаивает, что Трепова не знала о бомбе в статуэтке.

«…как мне кажется, Даша продолжала это делать [выполнять задания Попкова], потому что ей казалось, что в конечном итоге она поможет людям. Условно, как ей говорили: она сделает расследование, на нее посмотрят и перевезут [в Украину], и она сможет спокойно заниматься помощью людям, пострадавшим от войны», — сказал он.

В интервью «Медиазоне» Рылов рассказал, что, помимо Треповой, Попков обращался с «просьбами» к другой девушке, но потом перестал, так как с ним согласилась работать Трепова.

«Был какой-то поиск достаточно внушаемого человека, а Дашу, к сожалению, как она сама говорит, легко обмануть. И этим многие пользовались», — сказал Рылов.

Кто такой Роман Попков?

Сразу после убийства Татарского телеграм-каналы начали писать о причастности к этому Романа Попкова. В сообщениях говорилось, что именно он давал Треповой «задания».

Попков работал обозревателем в «МБХ Медиа» Михаила Ходорковского. Также он возглавлял московское отделение запрещенной в России Национал-большевистской партии Эдуарда Лимонова. В 2008 году его приговорили к двум годам и трем месяцам колонии по делу о хулиганстве из-за избиения «лимоновцами» молодых людей, которых те назвали прокремлевскими активистами. В 2020 году Попкова задержали во время протестов в Минске, куда он ездил в качестве журналиста «МБХ Медиа».

Последние годы он живет в Украине. В июне 2023 года МВД России объявило его в федеральный розыск. После этого стало известно, что его уволили из польского проекта «Вот так», который принадлежит изданию «Белсат». Замглавы «Белсата» Алексей Диковицкий тогда заявил, что «активисты, которые занимаются поддержкой политических партий, не могут одновременно быть журналистами, по крайней мере у нас». Он добавил, что Попков причастен к движению бывшего депутата Госдумы Ильи Пономарева «Съезд народных депутатов», которое признано в России «нежелательной» организацией.

Попков не отрицал факт знакомства с Треповой, но подчеркивал, что не давал ей никаких указаний. Он писал в своем телеграм-канале, что Трепова была его подписчицей и что они иногда переписывались, так как ее интересовала журналистика. Сейчас этот текст удален.

После обращения мужа Треповой Попков опубликовал в телеграме пост, в котором назвал тех, кто обвиняет его в попытке «убить своего друга Дашу», «кончеными мразями». Также он призвал доверять показаниям Треповой в суде.

«Любите Дашу, боритесь за нее. Даша — это самое светлое, что появилось в России за последние лет тридцать. Прошу с уважением относиться к Дашиным тотально правдивым показаниям в суде. Она все говорит верно», — написал Попков.

Он добавил, что будет обсуждать «питерскую операцию» только после победы Украины в войне.

«Правду об операциях Сопротивления вы узнаете, когда будет нужно. Это будет после победы над злом, которому Татарский, разжигатель войны, террорист и убийца, служил», — сказал Попков.