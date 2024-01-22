Суд в Уфе арестовал блогера Ильяса Байгускарова за участие в протестах в поддержку активиста Алсынова

Кировский районный суд Уфы арестовал на семь суток блогера Ильяса Байгускарова по административной статье о нарушении порядка проведения акции (статья 20.2 КоАП). Об этом сообщает SotaVision.

По информации издания, рассмотреть дело против Байгускарова должны были до полудня 22 января — в это время истекали 48 часов, в течение которых активист мог быть законно задержан. Однако суд вернул дело в полицию «для доработки в связи с допущенными нарушениями». В итоге Байгускаров провел в отделении полиции еще четыре часа, после чего его все же доставили в суд.

Как пишет SotaVision, в протоколе вновь обнаружились ошибки. Например, адвокат Байгускарова Радмир Саниев выявил, что из дела вычеркнули статью об участии в массовых беспорядках и оставили статью об их организации. А сотрудница полиции, составившая протокол, забыла исправить дату с 18 на 22 января, позднее объяснив это тем, что «такие поправки возможны».

Судья предложила исправить ей число, что и было сделано во время перерыва в заседании, пишет SotaVision. Адвокат Байгускарова назвал это фальсификацией, тем не менее суд приступил к рассмотрению протокола.

Силовики вменили Байгускарову пост с призывом посетить заседание суда над экоактивистом Фаилем Алсыновым, который состоялся 17 января. В свою очередь Байгускаров заявил, что пытался успокоить собравшихся у суда протестующих. Соответствующее видео, на котором он призывает толпу разойтись, ранее распространилось в соцсетях. Несмотря на это суд признал активиста виновным и арестовал на семь суток.

SotaVision добавляет, что Байгускарову также вменяют уголовную статью об участии в массовых беспорядках (часть 2 статьи 212 УК). О возбуждении этого дела «Холоду» ранее сообщил адвокат Радмир Саниев.

Ильяса Байгускарова задержали 17 января во время протестов у Баймакского районного суда, а затем, по словам его брата, отпустили. Днем 19 января его задержали снова, как сообщалось — по уголовному делу о массовых беспорядках.

17 января суд в Башкортостане приговорил защитника горы Куштау Фаиля Алсынова к четырем годам колонии общего режима по делу о разжигании ненависти или вражды (статья 282 УК). По версии следствия, он негативно высказался о жителях Кавказа, Центральной Азии и Армении и «унизил их человеческое достоинство» во время схода граждан в селе Ишмурзино в Баймакском районе.

В своей речи Алсынов употребил словосочетание «Кара халык», которое на русский можно дословно перевести как «мы — черный народ», что в действительности означает «мы — простой народ». Автор лингвистической экспертизы Айнур Хужахметов пришел к выводу, что «значение словосочетания соответствует значению слов "хачи", "чурки", "черномазые"». Донос на Алсынова, после которого было возбуждено уголовное дело, написал глава Башкортостана Радий Хабиров.

Во время оглашения приговора возле здания Баймакского суда собрались несколько тысяч человек. Они скандировали «Позор» и «Свободу». Между протестующими и силовиками произошли столкновения, последние применили слезоточивый газ и пытались разогнать толпу дубинками.

В тот же день МВД Башкортостана отчиталось о возбуждении уголовного дела о массовых беспорядках (части 1 и 2 статьи 212 УК) против участников акции в поддержку Алсынова. Позднее в Следственном комитете добавили, что дело также возбуждено по статье о применении насилия к полицейским (часть 1 статьи 318 УК). Несколько десятков участников протестов арестовали.

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