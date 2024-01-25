Против проводницы, выбросившей кота из поезда, возбудили уголовное дело

Против проводницы поезда Екатеринбург — Санкт-Петербург, которая выбросила на мороз домашнего кота Твикса, возбудили уголовное дело. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источник.

Агентство не уточнило по какой статье возбуждено дело. В свою очередь, телеканал RT сообщает, что ей вменяют жестокое обращение с животными. В то же время ТАСС со ссылкой на силовые структуры утверждает, что уголовное дело против проводницы пока не возбудили, продолжается доследственная проверка.

Накануне стало известно, что проводницу отстранили от работы. Об этом сообщил заместитель гендиректора РЖД Иван Колесников.

«В настоящий момент проводник отстранена от работы с пассажирами… Она сейчас не работает с пассажирскими поездами, временно на период проведения рассмотрения», — рассказал Колесников на круглом столе в Госдуме по правилам перевозки домашних животных общественным транспортом.

11 января кот Твикс легально ехал со своим хозяином в поезде РЖД Екатеринбург — Санкт-Петербург. Он смог выбраться из переноски, после чего его обнаружила проводница. Она выбросила животное на 30-градусный мороз в районе Кирова.

К поискам Твикса подключились сотни волонтеров. Спустя девять дней было обнаружено тело животного. По заключению ветеринаров, Твикс погиб от укусов собак и обморожения.

РЖД извинилась за произошедшее и пообещала изменить правила, запретив своим проводникам высаживать животных из поездов дальнего следования.

После того как о смерти Твикса стало известно, сотни тысяч людей подписали петиции с требованием уволить проводницу и возбудить против нее уголовное дело. В свою очередь, глава Следственного комитета Александр Бастрыкин распорядился провести проверку «по факту жестокого обращения с животным».

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