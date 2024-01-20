Проводникам РЖД запретят высаживать животных из поездов после гибели кота Твикса

РЖД изменят правила перевозки домашних животных в поездах дальнего следования: проводникам запретят высаживать животных, говорится в соцсетях компании. Такую меру решили ввести после гибели кота Твикса, которого проводница выкинула из поезда в Кирове.

В РЖД заявили, что к трагическому происшествию привели «отдельные недостатки нормативных документов, отсутствие взаимной ответственности персонала и пассажира и стечение обстоятельств». Чтобы избежать повторения таких ситуация в будущем, компания решила внести изменения в документы, касающиеся перевозки домашних животных в поездах дальнего следования.

Проводникам запретят высаживать животных из поезда. Вместо этого, при обнаружении беспризорных животных, сотрудники поездов будут обязаны передать их работникам ближайшей остановки и вызвать представителей зоозащитных организаций.

11 января проводница поезда РЖД Екатеринбург—Санкт-Петербург выкинула на мороз кота, которого приняла за беспризорного. На самом деле у кота Твикса был билет и он ехал в поезде с сопровождающим, но пока тот спал, выбрался из переноски и начал гулять по вагону. Проводница заявила, что на кота пожаловались другие пассажиры. Она утверждала, что опросила присутствующих в вагоне и, не найдя владельцев, выкинула животное на улицу. В тот момент поезд стоял в Кирове, на улице было -30 градусов.

Издание NGS.ru сообщало, что хозяева кота обращались в транспортную полицию, но там заявили об отсутствии состава преступления со стороны проводницы. Телеграм-канал Baza пишет, что Свердловская транспортная прокуратура все же начала проверку в связи с ненадлежащим оказанием услуг при перевозке животных.

Твикса в течение недели искали несколько тысяч волонтеров. Утром 20 января его труп обнаружили недалеко от железной дороги в Кирове.

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