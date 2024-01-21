Почти 300 тысяч человек подписали петицию с требованием уволить проводницу, выбросившую домашнего кота из поезда в Кирове

Почти 300 тысяч человек подписали петицию с требованием уволить проводницу РЖД, ответственную за гибель кота Твикса. Еще сто тысяч поставили свои подписи под требованием возбудить против женщины уголовное дело, сообщает РИА «Новости».

11 января проводница поезда РЖД Екатеринбург—Санкт-Петербург обнаружила в вагоне кота и выкинула его на улицу в 30-градусный мороз. Позже выяснилось, что кот по кличке Твикс ехал в вагоне легально вместе с хозяином. На него был куплен билет и путешествовал он в переноске, из которой каким-то образом смог выбраться.

После того как об инциденте стало известно, к поискам Твикса подключились сотни волонтеров. Спустя девять дней в Кирове нашли его тело. По заключению ветеринаров Твикс погиб от укусов собак и обморожения.

В РЖД извинились за произошедшее и пообещали не допустить повторения такой ситуации в будущем. В компании сообщили, что изменят правила перевозки домашних животных в поездах дальнего следования, в частности, проводникам запретят высаживать обнаруженных животных.

Выбросившая Твикса на улицу проводница позже утверждала, что пыталась найти хозяина животного и опросила пассажиров. В то же время «Фонтанка», ссылаясь на действующего сотрудника РЖД, написала, что «не найти хозяина было невозможно». По словам собеседника издания, у каждого проводника есть специальное служебное устройство, в котором содержатся все данные о пассажирах и их багаже, в том числе информация о перевозимых мелких животных. Таким образом, чтобы найти хозяина Твикса, проводнице надо было лишь свериться с устройством.

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