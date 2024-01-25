Студенческое издание DOXA признали «нежелательной» организацией

Генпрокуратура признала студенческое издание DOXA «нежелательной» организацией. Об этом сообщил глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела страны Василий Пискарев.

«Генеральная прокуратура РФ поддержала наше обращение и признала нежелательной на территории России деятельность маскировавшейся под студенческое издание откровенно вражеской организации “Mnenie media z.s.” («DOXA»), зарегистрированной в Чешской Республике и неоднократно попадавшей в поле зрения комиссии», — написал Пискарев в телеграм-канале комиссии.

По его словам, «DOXA причастна к обучению диверсионной деятельности на территории России». «В частности, на информационных ресурсах издания размещались инструкции по совершению поджогов военкоматов, отделов полиции и боевой техники, призывы к российским военнослужащим сдаваться в плен ВСУ, материалы по оказанию сопротивления органам правопорядка и захвату университетов», — добавил он.

С просьбой признать DOXA «нежелательной» организацией Пискарев обращался в Генпрокуратуру еще в ноябре 2022 года. Тогда он также обвинил издание в публикации инструкций по поджогам военкоматов, изготовлению «коктейлей Молотова», а также в «причастности к продвижению проукраинской пропаганды».

В апреле 2022 года суд признал четверых журналистов DOXA — Аллу Гутникову, Армена Арамяна, Владимира Метелкина и Наталью Тышкевич — виновными в вовлечении несовершеннолетних в противоправную деятельность и приговорил их к двум годам исправительных работ. Помимо этого суд запретил им в течение трех лет администрировать сайты.

В апреле 2023 года против редактора DOXA Марии Меньшиковой возбудили уголовное дело об оправдании терроризма. Как сообщалось, поводом для возбуждения дела стал пост на странице DOXA во «ВКонтакте», в котором читателей призывали подписываться на антивоенную рассылку и писать письма задержанным за поджоги военкоматов.

Читать еще В Туапсе произошел пожар на нефтебазе

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.