Выброшенный из поезда кот Твикс найден мертвым в Кирове

Выброшенный из поезда проводницей кот Твикс найден мертвым в Кирове. Об этом сообщает телеканал 78.ru со ссылкой на участвовавшего в поисках волонтера. Информацию также подтвердил хозяин животного.

«Мне только что привезли мертвого кота. Делаю фотографии. Не могу сейчас говорить», — сказал журналистам хозяин Твикса.

Издание отмечает, что поисками кота занимались пять тысяч человек.

Мужчина, который нашел Твикса, рассказал, что рядом с трупом кота были следы крупной собаки.

11 января проводница поезда РЖД Екатеринбург—Санкт-Петербург выкинула Твикса на улицу, приняв его за беспризорного. Кот ехал с отчимом хозяина в переноске, но выбрался из нее, пока тот спал, и начал гулять по вагону. Проводница заявила, что на кота пожаловались другие пассажиры. Она утверждала, что опросила присутствующих в вагоне и, не найдя владельцев животного, выбросила его из поезда. На улице в тот момент было -30 градусов.

В РЖД извинились за произошедшее и пообещали не допустить повторения такой ситуации в будущем. Хозяева кота обращались в транспортную полицию, но там заявили об отсутствии состава преступления со стороны проводницы и обвинили в произошедшем хозяина Твикса. Телеграм-канал Baza пишет, что Свердловская транспортная прокуратура начала проверку в связи с ненадлежащим оказанием услуг при перевозке животных.

Обновлено в 13:30. Добавлена информация о мужчине, который нашел труп Твикса.

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