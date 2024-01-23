Проводницу, высадившую кота Твикса из поезда, временно отстранили от работы

Проводницу, высадившую 11 января кота Твикса в снег в Кирове, временно отстранили от работы с пассажирами, сообщил заместитель гендиректора РЖД Иван Колесников РИА «Новости». Расследование случая с котом продолжается.

«В настоящий момент проводник отстранена от работы с пассажирами… Она сейчас не работает с пассажирскими поездами, временно на период проведения рассмотрения», — рассказал Колесников на круглом столе в Госдуме по правилам перевозки домашних животных общественным транспортом. Он добавил, что в РЖД планируют персонифицировать перевозку животных в поездах при оформлении билета.

Выброшенного из поезда кота Твикса нашли мертвым в Кирове 20 января. Проводница поезда Екатеринбург—Санкт-Петербург приняла его за беспризорного и высадила. На улице в этот момент было 30 градусов мороза. Свердловская транспортная прокуратура проводит проверку в связи с ненадлежащим оказанием услуг при перевозке животных. Ранее в РЖД заявляли, что планируют изменить правила перевозки животных и запретят проводникам высаживать их из поездов на улицу.

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