Проводница РЖД выкинула из поезда кота, который ехал по билету с сопровождающим, но выбрался из переноски. Теперь его ищут сотни человек

Проводница поезда РЖД, который следовал из Екатеринбурга в Санкт-Петербург, выкинула кота по кличке Твикс, который ехал по билету с сопровождающим. Это произошло 11 января, пишет NGS.ru.

«Фонтанка» отмечает, что Твикс ехал в Петербург с отчимом хозяина. Пока тот спал, кот выбрался из переноски и начал ходить по вагону. Проводница приняла его за уличного и выкинула из поезда во время остановки в Кирове. На улице в тот момент было -30 градусов. Человек, который вез кота, заметил пропажу только когда поезд тронулся.

«Котик домашний, ласковый малыш, мог запрыгнуть от страха в ящик под вагоном, проехать какой-то промежуток времени там, может оказаться в районе путей в районах ж/д вокзала, Чистых Прудов, на следующей станции в Оричах, Котельниче, забиться в теплые складские помещения», — говорится в соцсетях волонтерки Ольги Кудряшовой.

Хозяева Твикса обратились в транспортную полицию. Сотрудники ведомства обвинили хозяина в невнимательном отношении к животному. Сама проводница заявила, что на гуляющего по вагону кота пожаловались другие пассажиры вагона. Она утверждает, что опросила присутствующих в вагоне и, не найдя владельцев, выставила кота на улицу.

В РЖД извинились за произошедшее и пообещали сделать все, чтобы такое не повторялось.

«По невыясненным причинам проводником было принято решение удалить беспризорное животное из поезда. По данному факту мы проводим служебное расследование, действиям работника будет дана соответствующая оценка», — сообщили в компании.

По информации «Фонтанки», полиция отказалась возбуждать уголовное дело из-за отсутствия состава преступления. По данным РИА «Новости», в поисках кота участвуют более 300 волонтеров.

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