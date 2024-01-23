Каналы и стриминги оштрафовали на 50 миллионов рублей за пропаганду и показ «ЛГБТ-контента» несовершеннолетним

С конца декабря 2022 года телеканалы и стриминговые сервисы были оштрафованы более чем на 50 миллионов рублей за демонстрацию несовершеннолетним «ЛГБТ-контента». Об этом пишет РБК, ссылаясь на данные Роскомнадзора.

В декабре 2022 года в России вступил в силу закон, запрещающий «ЛГБТ-пропаганду» как среди взрослых, так и среди несовершеннолетних. С тех пор Роскомнадзор составил на онлайн-кинотеатры 52 административных протокола «за демонстрацию нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних», а также два протокола — за «пропаганду-ЛГБТ». Общий размер штрафов по ним 30,5 миллиона рублей.

Против телеканалов Роскомнадзор составил 34 административных протокола за демонстрацию «ЛГБТ-контента» детям. Еще шесть — за «пропаганду». Общая сумма штрафов составила около 20 миллионов рублей.

Первые протоколы по новому закону выписали в апреле 2023 года. Тогда оштрафовали сервисы Movix и Peers.TV. Онлайн-кинотеатр «Кинопоиск» штрафовали как минимум дважды. Суммарно на два миллиона рублей из-за показа фильмов «Доктор Ти и его женщины», «Маленькая Италия», «Александр», «Любовь, любовь, любовь», «Римские расставания» и «Зильс-Мария» без маркировки «18+».

Кроме того, штрафы были выписаны кинотеатрам Premier, Start, сервисам «Мегафон-ТВ», «Иви», Okko и другим. Например, телеканал «Точка ТВ» оштрафовали на миллион рублей за показ клипа Николая Баскова «Странник». А телеканалу Aiva выписали штраф в 500 тысяч рублей из-за клипа Сергея Лазарева на песню «Так красиво».

В ноябре 2023 года Верховный суд одобрил иск Минюста и признал несуществующее «международное общественное движение ЛГБТ» экстремистской организацией, запретив ее деятельность на территории страны. Позже стало известно, что суд счел употребление феминитивов, признаками, которые объединяют участников ЛГБТ-движения.

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