В Петербурге телеканал оштрафовали по статье о «ЛГБТ-пропаганде» из-за клипа Сергея Лазарева 

В Петербурге на 500 тысяч рублей оштрафовали телеканал Aiva из-за клипа Сергея Лазарева. Суд решил, что в видеоряде на песню «Так красиво», где есть кадры с соприкосновением рук двух девушек, присутствует «ЛГБТ-пропаганда».

«Отдельно стоит обратить внимание на фрагмент, представленный последовательной сменой кадров, демонстрирующих взаимодействующие кисти рук (ласкающие друг друга), чье взаиморасположение в пространстве, их индивидуальные особенности (волосяной покров, форма ногтевой пластины, маникюр, украшения) позволяют их воспринимать как принадлежащие двум разным людям одного пола, то есть потенциально воспринимающиеся как тактильное, чувственное взаимодействие лиц, транслирующих свои гомосексуальные предпочтения», — говорится в протоколе, который опубликовала объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Клип Лазарева, который вышел еще в 2017 году, телеканал показал два раза — в августе и в сентябре 2023 года. В протоколе суда также сказано, что видеоряд клипа создает установку для аудитории, «что люди, состоящие в нетрадиционных сексуальных отношениях, не только не отличаются от представителей гетеросексуальных отношений, но и их предпочтения если не социально одобряемы, то, как минимум, приемлемы в обществе и равноценны союзу мужчины и женщины».

Закон о запрете «ЛГБТ-пропаганды» Госдума приняла в 2022 году. С того момента телеканалы, различные сервисы, онлайн-кинотеатры, а также издательства уже не раз штрафовали. Так, в начале ноября административный протокол по этой статье из-за комикса про голубя Геннадия составили на «Эксмо». Донос написал депутат Александр Хинштейн.

Кроме того, в июле по статье о «ЛГБТ-пропаганде» среди несовершеннолетних на миллион рублей оштрафовали «Кинопоиск». Поводом для составления протокола стала неправильная маркировка нескольких фильмов. Такой же штраф получил «Мегафон». Позже Роскомнадзор даже открыл на своем сайте специальную форму для жалоб на ЛГБТ-контент.

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