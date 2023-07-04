Замоскворецкий суд Москвы оштрафовал сервис «Кинопоиск» на миллион рублей по статье о «ЛГБТ-пропаганде» среди несовершеннолетних. Об этом пишет агентство РИА «Новости».

Поводом для составления протокола стала неправильная маркировка нескольких фильмов. Так, сервис указал возрастной ценз «16+» для фильмов «Бриджит Джонс. Грани разумного», «Английский цирюльник», «Идеальные незнакомцы», «Еще три свадьбы», «Жадность», «Отель номер 6» и «Дылда».

Представитель «Кинопоиска» в суде настаивал на том, что возрастной ценз определяют эксперты, а прокатные удостоверения, по его словам, были выданы до ужесточения закона.

Сервис планирует обжаловать решение суда. В пресс-службе «Кинопоиска» добавили, что заменили возрастную маркировку, как только Роскомнадзор признал фильмы демонстрацией «ЛГБТ-контента» несовершеннолетним.

Ранее за аналогичные нарушения оштрафовали сервисы Start, Premier, а также «Мегафон-ТВ». Председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн ранее сообщал, что по статье о «ЛГБТ-пропаганде» составили 33 протокола.

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