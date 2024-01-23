«Он ходит пальцы гнет!» Осужденный на 24 года за изнасилование и убийство житель Приморья вернулся домой всего после трех месяцев на фронте

Осужденный на 24 года за изнасилование и убийство житель Владивостока Георгий Повилайко вернулся домой, проведя на фронте в Украине всего три месяца. Об этом сообщает VL.ру.

«Соседи звонят мне и говорят, как? Он ходит пальцы гнет! Он заключил контракт в конце октября 2023 и уже дома. Они же на шесть месяцев контракт заключают. Как он через три приехал — хз. Но по телефону с командиром части говорит», — сообщил подписчик издания.

В августе 2021 года во Владивостоке Повилайко изнасиловал и убил мать двоих детей, 37-летнюю Анну Кошулько. Как ранее писала «Новая газета», он вошел за ней в гараж, сильно избил, выдрал волосы, выбил ей зубы, а затем задушил. После этого Повилайко сел в ее машину и уехал с друзьями на море.

«Он не просто убил ее. Он напал с ножом. Насиловал, убивал, насиловал, убивал. Не просто взял и задушил ее. Она вся в гематомах, она вся избита, в крови, вся синяя. Просто ужас. Вот так вот… И она кричала — никто не вышел помочь. Никто…», — рассказал изданию муж убитой Александр.

Тело Кошулько обнаружили в гараже. Повилайко задержали в тот же день. Он сопротивлялся — протаранил полицейскую машину, а также нанес удары одному из силовиков.

В апреле 2022 года суд приговорил Повилайко к 24 годам колонии, хотя прокурор просила пожизненное лишение свободы. Его признали виновным по пяти статьям: убийство, изнасилование, насильственные действия сексуального характера, угон и применение насилия в отношении представителя власти. Кроме того, ранее Повилайко дважды судили за кражи и один раз — за грабеж.

Во время процесса Повилайко просил суд о снисхождении. Говорил, что у него есть ребенок. Выяснилось, что его долг по алиментам составляет более миллиона рублей.

Суд завершился 23 июня 2022 года. А уже в конце октября 2023 года Повилайко освободился из колонии и отправился воевать в Украину.

«Человек, который должен сидеть полжизни до пенсии, придет домой, будет героем СВО и получит все льготы и инвалидность. У меня просто нет слов, истерика, как так?! <...> Жена не живет, а этот живет, тварь. Живет, спит, бухает там, наверное. Пока он живой, я эту ситуацию не отпущу», — рассказывал Александр телеграм-каналу Baza в ноябре 2023 года.

Александр обращался в Генпрокуратуру, Министерство обороны, а также писал депутатам — требовал вернуть Повилайко за решетку. Однако этого так и не произошло.

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