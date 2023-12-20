Телеканал оштрафовали на миллион рублей по статье о «ЛГБТ-пропаганде» за показ клипа Николая Баскова

Таганский суд Москвы оштрафовал на миллион рублей телеканал «Точка ТВ» по статье о «ЛГБТ-пропаганде» среди несовершеннолетних (часть 2 статьи 6.21.2 КоАП). Причиной стал показ клипа Николая Баскова «Странник». Судебное решение в картотеке обнаружила «Верстка».

В материалах дела говорится, что «совокупность сцен» в клипе позволила установить, что «отношения лирического героя» с другим мужчиной «содержат коммуникативные признаки романтического межличностного отношения».

«Поэтический текст, сопровождающий описываемый визуальный ряд этого взаимодействия, дополнительно раскрывает его характер через фрагмент фразы “Что мне с нежностью твоею делать” и последующая догадка, что он является “незванным гостем (мужского) сердца”, что позволяет воспринимать акт сражения – как форму ревности лирического героя не к лицу женского пола, а к лицу мужского пола, изменившему лирическому герою с лицом женского пола», — отмечается в постановлении суда.

Кроме того, там также говорится, что действие клипа разворачивается в атмосфере гедонизма и разврата, что реализуется через сцены невербального чувственного взаимодействия двух женщин в сексуальном контексте: «в целом представленные образы и происходящее отсылает к древнеримской эстетике и воспринимается как лупанар».

Певец Николай Басков активно поддерживает вторжение российских войск в Украину. В июне он вместе с Григорием Лепсом пообещал заплатить по миллиону рублей за каждый подбитый танк Leopard.

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