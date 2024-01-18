Жительницу Саратовской области впервые обвинили в демонстрации «экстремистской символики» за фото с радужными флагами. Благодаря этому делу стали известны подробности решения Верховного суда 

Жительницу Саратовской области впервые обвинили в демонстрации «экстремистской символики». Причина — фотографии с радужными флагами в соцсетях, пишет «Первый отдел». Благодаря этому делу стали известны подробности решения Верховного суда о признании «международного движения ЛГБТ» экстремистским. Полный текст опубликовало саратовское информагентство «Свободные новости».

За публикацию нескольких фотографий с радужными флагами жительнице Саратовской области грозит штраф от одной до двух тысяч рублей либо административный арест на срок до пятнадцати суток. За повторное нарушение ее могут привлечь к уголовной ответственности с лишением свободы до четырех лет, отмечает «Первый отдел».

«13.12.2023 оперуполномоченным ЦПЭ ГУ МВД России по Саратовской области <…> при проведении оперативно-розыскному мероприятия “Наблюдение” выявлено размещение пользователем социальной сети Instagram под псевдонимом <…> следующих публикаций… [перечисление публикаций] Таким образом, пользователь социальной сети Instagram <…> разместила фото-видео материалы, содержащие символику “Международного общественного движения ЛГБТ”, признанного экстремистским», — говорится в протоколе. «Первый отдел» обращает внимание, что символику в инстаграме полицейский обнаружил за месяц до вступления в силу решения Верховного суда.

Юристы получили полный текст решения Верховного суда. Ранее судья Олег Нефедов не оглашал мотивировочную часть, так как материалы дела были засекречены.

Так, в документе говорится, что «движение ЛГБТ» действует в России с 1984 года. А возникло оно в США в 60-х годах ХХ века «как часть политики ограничения рождаемости, наряду с прочим предлагающей поощрение нетрадиционных семейных отношений».

Верховный суд и Минюст считают, что «движение ЛГБТ» распространилось на территории 60 российских регионов. При этом Саратовская область там не упоминается. В деятельности движения якобы участвует 281 человек. В качестве символа ЛГБТ в документе описан флаг из шести полос. А в качестве признаков, которые объединяют участников движения, указано в том числе употребление феминитивов.

«Участников движения объединяет наличие определенных нравов, обычаев и традиций (например, гей-парады), схожий образ жизни (в частности, особенности выбора половых партнеров), общие интересы и потребности, специфический язык (использование потенциальных слов-феминитивов, таких как руководительница, директорка, авторка, психологиня)», — говорится в документе.

Кроме того, в решении Верховного суда «экстремистскими» назвали призывы правозащитников и юристов отменить российские законы, ущемляющие права ЛГБТ-персон.

«Помимо этого, из поступивших в Верховный Суд Российской Федерации от граждан Российской Федерации и организаций, относящих себя к ЛГБТ-сообществу, заявлений процессуального характера прослеживается, что заявители полностью поддерживают экстремистскую деятельность Движения, самостоятельно выступают в средствах массовой информации и международных организациях, создают печатные, аудио-, аудиовизуальные и иные материалы (произведения), предназначенные для публичного использования по теме положения ЛГБТ в России и мире, распространяют документы и материалы, пропагандирующие идеи движения ЛГБТ, организуют и участвуют в публичных мероприятиях с демонстрацией символики Движения, в создании, деятельности и финансировании структурных подразделений Движения и намерены продолжать подобную деятельность дальше», — говорится в документе.

30 ноября Верховный суд России признал «экстремистским» несуществующее «международное движение ЛГБТ» и запретил его деятельность в стране. В начале января это решение вступило в силу. А в конце прошлого года минюст по Ставропольскому краю заявил, что к участию «в экстремистском сообществе ЛГБТ» будет приравнен и каминг-аут.

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