Селфхарм, детские травмы и оральная фиксация

Привычка кусать ногти есть примерно у 20–30% людей, а мнения специалистов насчет нее расходятся: одни считают ее способом справиться с тревогой, другие — формой селфхарма и даже психическим расстройством. «Холод» узнал, почему эта привычка появляется у детей и взрослых, чем она опасна и как с ней справиться.

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Что это такое?

Онихофагия — хроническое поведение, при котором человек грызет ногти и кутикулу. В тяжелой форме оно относится к спектру обсессивно-поведенческих расстройств («поведение с повторяющимися действиями, ориентированными на тело»). При таком расстройстве человек ощущает напряжение или тревогу незадолго до того, как начать грызть ногти, и процесс приносит ему облегчение. В то же время это заметно вредит ногтям, а прекратить это делать не получается.

Эта привычка может привести к необратимой деформации ногтей, повреждению зубов, нарушению прикуса, заражению глистами и опасными бактериями из-за грязи под ногтями. Заразиться инфекциями можно и из-за постоянных ран на пальцах.

Об онихофагии есть несколько мифов — например, что это форма селфхарма. Но кусание ногтей не направлено на причинение себе боли. Кроме того, многие стараются избавиться от привычки именно из-за ее болезненности. В психоанализе Фрейда кусание ногтей рассматривалось как вид оральной фиксации. Сторонники подхода предполагали, что такая привычка может возникнуть у человека в том случае, если его мать придерживалась грудного кормления в строго отведенное для этого время, игнорируя желания ребенка. Однако доказательств у этой концепции нет.

Почему люди грызут ногти?

Кусание ногтей бывает сознательным и бессознательным. Польские ученые даже обнаружили разницу в осознании процесса между мужчинами и женщинами: в их исследовании более половины опрошенных мужчин сказали о том, что грызут ногти целенаправленно, откладывая для этого другие дела. Большинство женщин, напротив, говорили, что делают это неосознанно.

Ученые пока не могут выделить основные причины онихофагии и предполагают, что на ее развитие влияет множество разных факторов. Некоторые объясняют эту привычку тревогой, нервозностью и стрессом. Например, человек может грызть ногти, когда знакомится с новыми людьми, когда ему предстоит серьезный разговор или публичные выступления. Еще люди могут кусать ногти от скуки, когда им хочется занять руки и развлечься, или же когда, наоборот, они увлечены каким-то делом: просмотром фильма, видеоигрой, учебой или работой.

Также есть генетические причины. Если у родителей были компульсивные привычки, то вероятность их появления у ребенка повышается. Окружение тоже важно — ребенок может подражать другим людям с онихофагией и начать тоже так делать.

Некоторые исследователи предполагают, что онихофагия может быть связана с перфекционизмом: для людей, которые стремятся быть продуктивными и из-за этого чаще нервничают, кусание ногтей может быть способом справиться с эмоциональным напряжением.

Также на возникновение этой привычки влияют психологические особенности человека. Например, люди с генерализованным тревожным расстройством склонны к компульсивному поведению.

Как избавиться от этой привычки?

Сначала важно найти причины и постараться их исправить. Если кусание ногтей связано с тревогой, человеку нужна помощь психолога для снижения уровня тревожности. При перфекционизме эффективной может быть когнитивно-поведенческая терапия (КПТ). А при стрессе важно научиться расслабляться и качественно отдыхать: высыпаться, меньше времени проводить в телефоне или ноутбуке, медитировать. Также поможет:

Стричь ногти коротко и делать гигиенический маникюр. Чем они короче, тем труднее их кусать. Кроме того, под ногтями скапливаются грязь и бактерии, которые могут попасть в организм и привести к заражению паразитами и инфекциями.

Использовать специальный горький лак. Он не лечит онихофагию, но помогает контролировать привычку из-за горького и резкого вкуса.

Заменить старую привычку на новую. Можно использовать мяч-антистресс, резинку на запястье, кольцо или карандаш, которые можно покрутить в руке.

Поскольку для избавления от привычки нужен самоконтроль, детям может быть трудно сделать это самостоятельно. Тем не менее важно обеспечить ребенку спокойную атмосферу дома, следить за его эмоциональным состоянием, поддерживать его, постараться объяснить, почему эта привычка вредная, и ни в коем случае не наказывать ребенка. Если справиться с привычкой не получается, детский психолог может помочь разобраться в причинах и подобрать лечение. Особенно важно обратиться к нему, если у ребенка есть другое компульсивное поведение (расчесывает или щипает кожу, вытягивает ресницы и волосы, плохо спит).