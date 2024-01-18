В Москве к шести с половиной годам колонии приговорили участника группового изнасилования. Второй фигурант этого дела сбежал из-под домашнего ареста. Об этом Wonderzine рассказала пострадавшая — пиар-менеджер Валентина Бодрова.

По ее словам, 29 апреля 2023 года она познакомилась в приложении Pure с Иваном Яковлевым. Он пригласил ее к себе домой, пообещав романтический ужин со свечами и вином.

«Обещал приготовить что-то вкусное. В моей жизни, увы, было мало ухаживаний. <...> У меня никогда не было одноразовых связей. Многие считали меня холодной, а хотелось найти человека, с которым я как раз могу себе позволить быть слабой, чтобы обо мне заботились», — говорит Бодрова.

Перед встречей с Яковлевым Бодрова была в баре с друзьями. Он писал ей в телеграме и предложил вызвать такси. «Я доехала до его адреса, выхожу, а водитель говорит, что оплата наличными. Меня это удивило, но я послала интуицию на фиг», — рассказала она. Позже во время суда Яковлев настаивал, что Бодрова пошла в полицию, потому что обиделась из-за такси.

В квартире вместе с Яковлевым был его друг Влад Воловод: он якобы пришел выпить и скоротать там время. При этом Яковлев был не похож на фотографии, которые были в приложении. «Это сразу вызвало у меня неприязнь, но в тот день я забила на все красные маячки. Подумала: окей, поужинаем, поговорим, и я поеду домой», — вспоминает Бодрова.

Она рассказала, что в тот день выпила два бокала вина и потеряла сознание: «Я проснулась голой в его спальне, когда уже было светло. Сказала, что мне пора ехать домой к собакам. Иван ответил: “Сделаешь минет, я кончу, поедешь домой”. Я даже такси тебе закажу».

Бодрова подумала, что это шутка, но когда она попыталась встать с кровати, Яковлев начал применять силу, склонять ее к своему члену и таскать за волосы.

«Он потащил меня в ванную, поставил у унитаза на колени и нассал на меня с головы до ног. Он грозился выкинуть меня из окна. Самый постыдный момент, который я смогла рассказать следствию только спустя несколько дней: он склонял мою голову к анусу и пердел, при этом ржал», — пересказывает Бодрова события того утра. Она говорит, что никогда не сможет забыть этот смех.

В какой-то момент Яковлева отпустило, он предложил Бодровой мефедрон. Она отказалась, оделась и уехала. Уже дома она увидела на всем своем лице синяки, а также кровоподтеки от удушья с обеих сторон шеи.

Обратиться в полицию Бодрову убедил ее друг, который раньше работал юристом. По дороге в отделение они нашли инстаграм Яковлева. Выяснилось, что он женат. Также у него есть две дочери от первого брака.

Почти пять дней Бодрова провела на допросах в Следственном комитете. 1 мая Яковлева задержали. Полицейские также искали его друга Воловода, к которому у Бодровой сначала не было претензий. Ей казалось, что он ничего не сделал. Однако позже выяснилось, что они по очереди насиловали ее. При задержании у обоих изъяли телефоны. Оказалось, что они снимали видео и отправляли их друзьям.

Яковлеву и Воловоду назначили домашний арест. В какой-то момент время процесса их показания начали расходиться. Экспертизу на наркотики провели только на четвертый день и ничего не нашли. При этом у Бодровой взяли только анализы мочи, но не крови. Тем не менее сама она и следователь были уверены, что ее чем-то опоили.

Во время суда Яковлев раскаялся и признал вину по 242 статье — изготовление и оборот порнографический материалов. В свою очередь, суд признал его виновным по трем статьям: изнасилование группой лиц по предварительному сговору (пункт «а» часть 2 статьи 131 УК), насильственные действия сексуального характера, совершенные группой лиц (пункт «а» часть 2 статьи 132 УК), изготовление и оборот порнографических материалов с использованием интернета (пункт «б» часть 3 статьи 242 УК)

Яковлева приговорили к шести с половиной годам колонии общего режима. Второй фигурант этого дела Воловод пять месяцев назад сбежал из-под домашнего ареста. Бодрова уверена, что его не ищут, хотя и объявили в федеральный розыск.