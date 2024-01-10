Тотальный детокс

С 2024 учебного года школьникам в России запретили пользоваться телефонами на уроках. Для западных стран такой запрет — уже норма. В США школьников с телефонами отслеживают по видеокамерам, а в Европе гаджеты детей конфискуют. Не отстает и Китай — там телефоны в принципе нельзя проносить на территорию школы. Исследования показывают, что запрет не работает так, как этого хотят взрослые: дети чувствуют себя ущемленными и не учатся лучше. Невзирая на то, что российские запреты либеральнее западных, против нового закона выступают российские учителя, которым тоже предложили запретить пользоваться телефонами на работе. Запреты со школьной скамьи — в материале «Холода».

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Президент России Владимир Путин подписал поправки к закону об образовании, согласно которым во время занятий нельзя использовать «средства передвижной радиотелефонной связи» — то есть телефон. Исключения предусмотрены только для экстренных случаев и при угрозе жизни. Пока проект проходил Госдуму, депутаты предлагали спросить родителей, одобряют ли они такой запрет для своих детей. Однако профильный комитет Госдумы быстро отклонил эту идею и все решил сам. По мнению парламентариев, закон необходим для создания «комфортной среды для всех участников образовательного процесса».

На самом деле похожее правило в России ввели еще два года назад, причем запрет распространялся и на те случаи, когда телефон нужен для учебы. Эти правила принимали во времена коронавируса: тогда школы перевели на дистанционное обучение, где дети в любом случае использовали гаджеты для подключения к урокам.

«Мобильные средства связи имеют чаще всего маленький размер экрана, это влечет за собой напряжение органов зрения и нарушение осанки, поэтому мобильные телефоны нельзя использовать во время урока вместо компьютера или планшета», — объясняли в то время запрет в Роспотребнадзоре.

«Желание запретить — оно от старости»

Современное образование невозможно представить без дополнительных материалов, которые открываются только с ноутбука или телефона. В частности, такие методики используются во время пропагандистских занятий «Разговоры о важном». По каждой теме ребенку нужно дополнительно посмотреть несколько видео, а также сыграть в мини-игру по пройденному материалу. Без техники «радиотелефонной связи», которую депутаты запретили, это сделать проблематично.

Закон, по сути, ничего нового не запрещает — детям и так было нельзя пользоваться телефонами ни в личных, ни учебных целях на уроках. В то же время в законе не прописаны «санкции» против учеников, которые все-таки будут доставать телефоны на уроках. Контролировать соблюдение правил в школах обязан директор, но очевидно, что этим будут заниматься учителя на местах. Причем они могут использовать и не совсем законные методы: например, отбирать телефоны, что может привести лишь к жалобам в прокуратуру от родителей. Один из школьников, с которыми поговорил «Холод», рассказал, что учитель русского языка и литературы на несколько месяцев выгнал его из класса за использование телефона на уроке. Все это время одиннадцатиклассник вместо подготовки к ЕГЭ сидел на диване в школьном коридоре.

О запрете телефонов уже высказались российские учителя. Они не согласны с депутатами Госдумы и не видят необходимости в новом законе. «Желание запретить — оно от старости», — считает один из педагогов. Учителя говорят, что закон противоречит тому, что происходит в нынешней системе образования: «Телефоны запрещают, а образовательные платформы создают и заставляют в обязательном порядке учителей, родителей и учеников там регистрироваться». Детям регулярно высылают дополнительные материалы в электронном виде, а сами школьники часто фотографируют доску и общаются с учителем в чате.

«А сделать [урок] интереснее, чем в телефоне, — это утопия. Возможно, это [классический урок без гаджетов] работает только с очень умными и мотивированными детьми», — высказался один из учителей.

Однако среди учителей есть и те, кто поддержал новый закон. Они говорят о «цифровой зависимости детей» и вспоминают свои школьные годы, когда никаких гаджетов не было.

Министр образования Сергей Кравцов рассказывал, что у его дочери не было мобильного телефона до 14 лет и «от этого она хуже учиться не стала». В 14 ей все-таки подарили первый телефон — он оказался кнопочным. «Но ни смартфонов, ни социальных сетей, которые зачастую отвлекают и негативно формируют ребенка — этого нет», — поделился Кравцов советами по воспитанию. Он уверен, что использование мобильных телефонов плохо влияет на здоровье детей.

Запреты во благо

В запретах для школьников Россия отстала от мировых тенденций. По оценкам UNESCO, в каждой четвертой стране мира использование смартфонов в школах запрещено или ограничено. В США в некоторых штатах телефонами нельзя пользоваться только во время уроков, а в других (как, например, в одном из школьных округов Флориды) их вообще нельзя доставать в стенах школы. Всего около 77% американских государственных школ вводили какие-либо запреты на гаджеты.

Ученик школы Роттердама (Нидерланды) оставляет смартфон в собственном шкафчике перед уроком. С 1 января 2024 года использование планшетов и смартфонов в местных школах запрещено. Фото: Robin Utrecht / Shutterstock / Vida Press

В США обеспокоились телефонами школьников из-за ухудшающегося психического здоровья молодежи: власти винят интернет и соцсети в распространении суицидальных мыслей и агрессии среди подростков. Ситуацию усугубил коронавирус: после дистанционной учебы и изоляции дети еще сильнее привязались к своим гаджетам. Дошло даже до судов: школьные округа Мэриленд и Сиэтл обвинили TikTok, Instagram и Facebook в том, что те вызывают у детей цифровую зависимость, депрессию и расстройства пищевого поведения. Округ Сан-Матео подал в Федеральный суд 107-страничную жалобу на соцсети.

Некоторые американские школы подошли к запретам смартфонов еще более радикально. В округе Браш (Колорадо) телефоны запрещены не только в классах, но даже и в коридорах. Если ученика все же поймали с телефоном, то его отводят в администрацию школы, а его родителей вызывают в школу. Только в крайних случаях, когда школьнику нужно выйти на связь, ему разрешают воспользоваться телефоном — для этого в административной части школы есть отдельная комната, откуда можно позвонить. В этом же помещении хранятся телефоны всех учеников в течение дня.

Суперинтендант (руководитель, стоящий над директорами школ в округе) Браша Билл Уилсон видит в такой практике только плюсы — он считает, что запрет повысил школьную дисциплину. Сейчас, по его словам, дети стали больше общаться друг с другом и учителями, а конфликтов между учениками стало меньше. При этом он признает, что некоторые дети все же пытаются найти лазейки и пронести телефоны в школу.

В школьном округе Пенн-Хиллз (пригород Питтсбурга) для соблюдения запрета обратились к современным технологиям. Там школьники кладут свои телефоны в специальные чехлы Yondr, которые можно заблокировать так, что владелец телефона не сможет открыть его руками. Чтобы вернуть свой девайс, понадобится дойти до специальной станции, которая поможет разблокировать чехол и снять с него систему защиты. В школах такую станцию устанавливают при выходе с кампуса. По такой системе живут около миллиона учеников из 16 стран. Один чехол стоит порядка полутора тысяч рублей.

«Мы не пытаемся ущемить чью-либо свободу, мы хотим лишь получить полное внимание от детей на уроках», — говорит суперинтендант Пенн-Хиллза Нэнси Хайнс.

Опыт Запада и Востока

Запрещают смартфоны в школах и в Европе. В 2018 году Франция ввела такой запрет на первые девять лет обучения в школе. Исключение делается для детей с инвалидностью: им разрешают использовать смартфоны при необходимости. В лицеях (это аналог старшей школы, куда поступают в 15 лет) общего запрета на телефоны нет. Однако некоторые учреждения все же могут запретить использовать их и даже установить наказание за это.

Французский школьник рассказал «Холоду», что поддерживает такие меры — ведь они были введены в том числе и против списывания. Он рассказал, что его родителей часто вызывали в школу, просто чтобы они смогли забрать телефон своего ребенка. По его мнению, это нормальная практика и в конфискации нет ничего противозаконного.

В Италии запрет чуть мягче: школьникам нельзя пользоваться телефонами лишь в классах. Со следующего года подобный запрет введут и в Нидерландах. Британское правительство пока что не выпускает закон о запрете смартфонов, но уже настоятельно рекомендует школам вводить ограничения.

Китай в этом вопросе ушел недалеко от стран Запада. Здесь детям запретили пользоваться телефонами в начальной и средней школе еще в 2021 году — таким образом власти хотят защитить детей от интернета и сохранить им хорошее зрение. Китайским школьникам в принципе нельзя приносить телефоны на территорию учебного заведения. Однажды, как рассказывает один ученик, директор школы демонстративно разбил телефон его одноклассника молотком прямо во время занятий. Учителя имеют право конфисковать телефон у ребенка, и отдают его не в конце дня, как в США, а только под конец семестра.

Китайские учителя не имеют права задавать домашние задания, для которых нужно пользоваться смартфоном. А если все же ребенку понадобится телефон в школе, то за это должны отвечать родители. Они обязаны подать письменное заявление, чтобы ребенок легально пронес телефон в школу. И даже при этом школьник отдает устройство на время уроков на хранение учителю. Власти Китая пошли дальше и уже обсуждают поправку, согласно которой подростки от 16 до 18 смогут пользоваться телефоном лишь два часа в сутки. Детям с восьми до 16 лет можно будет играть в телефон лишь час, а детям до восьми лет выделили лишь восемь минут в сутки.

ЮНЕСКО в своем последнем отчете об образовании за 2023 год призывает ограничить использование смартфонов в школах независимо от возраста учеников. Однако в том же отчете признают, что современным детям нужно развивать цифровые навыки, так называемые digital skills — то есть умение работать с новыми устройствами и программами, а также развивать критическое мышление и работать с информацией. Развивать такие навыки в атмосфере ограничений и запретов сложно, однако ЮНЕСКО призывает искать баланс.

Отсталый метод

Ограничения призваны сконцентрировать внимание детей на учебе, тем временем исследования говорят, что это так не работает. На примере школ в Швеции ученые выяснили, что наличие или отсутствие гаджетов в школе не отражается на успеваемости детей. Запрет не выполняет и другую важную цель — буллинга от него не становится меньше. Исследования показывают, что кибербуллинг все еще не очень распространен: дети издеваются друг над другом и в жизни, а не только в интернете. Поэтому запрет на использование телефона на шесть часов в день вряд ли решит комплексную проблему издевательств в школах.

Запрещать телефоны не стоит и потому, что дети всегда должны оставаться на связи с родителями. Родители часто используют приложения для отслеживания местоположения своего ребенка через телефон. Особенно важно это становится при экстренных ситуациях в школах, например, при скулшутинге. Эта проблема уже актуальна не только для США, но и для России. За последние 10 лет в России произошло 18 случаев вооруженных нападений в учебных заведениях.

«Боюсь, если что-то случится, я не смогу ни с кем связаться. Не смогу сказать, в порядке я или нет. В худшем случае ты сможешь хотя бы попрощаться», — делится своими опасениями американский восьмиклассник.

Телефон также не стоит рассматривать только как игрушку. Любой смартфон сегодня — это еще и камера высокого разрешения. Общественность узнает о многих проблемах в школах именно благодаря тому, что дети снимают видео. Школьное руководство может использовать запрет телефонов на уроке, чтобы скрыть или оправдать проблемы внутри системы. Так уже сделали в школе в Калуге, где дети сняли видео, как учительница избила подростка пеналом и тетрадями за то, что тот сидел в телефоне на занятии. В администрации школы заявили, что ребенок сам виноват: изначально он не должен был пользоваться телефоном на уроке. «У нас даже есть приказ министерства об этом», — сказали в администрации школы.

Чтобы запрет действительно работал, неизбежно придется усиливать контроль за частной жизнью детей и подростков. В школе Тимбер-Крик (Флорида) охранник следит за учениками во внеурочное время. Он патрулирует территорию школы на гольфкаре во время обеденного перерыва и отлавливает нарушителей, которых отвозит в специальное помещение, где ребенок должен оставить свой гаджет в запертом шкафчике до конца учебного дня. Охрана также просматривает записи с камер наблюдения, чтобы выявить нарушителей.

Также для многих детей телефон — это общение. Подростки находят себе друзей и сообщества по интересам в интернете. Некоторым сложно общаться со сверстниками вживую в школе — им легче найти друга в сети. Онлайн-жизнь подростка может формировать его личность. И хотя, как утверждает психолог Даниэль Эйнштейн, эмоциональный дискомфорт от общения вживую тоже важен для формирования личности, телефон оберегает тревожного ребенка от лишних переживаний при живом общении со сверстниками и решает проблему одиночества во время перерывов.

«Я вспоминаю эти чувства, как будто это было вчера. Я сидела одна во время обеда в седьмом классе. Мне было не с кем поесть — я училась в новой школе и еще не нашла своих людей. Мне пришлось сидеть одной в “Макдональдсе” через дорогу от моей школы», — вспоминает колумнистка The Sydney Morning Herald Саманта Селингер-Моррис.

Запрет разрушает социальные нормы поколения, выросшего на мобильных телефонах. Иногда ограничения доходят до абсурда — дети не могут проверить расписание занятий или добавить номера новых одноклассников. «Это ощущение полной изоляции», — говорит восьмиклассница из США Каталина, в школе которой полностью запрещено пользоваться смартфонами.

Некоторые эксперты считают, что запрет на использование телефонов в школе — примитивное решение сложного вопроса. Как сказал один российский преподаватель, законодатели пытаются решить проблему 2023 года методами из 1960-х годов. Если взрослые действительно хотят отгородить детей от «разрушающегося психику» интернета, то им следует ограничивать не детей, а большие технологические компании — именно на них лежит ответственность за контент в соцсетях, который доступен и несовершеннолетним.

Если взрослые хотят, чтобы ребенок был сосредоточен на учебе, то нужно делать интересные уроки. Занятия нужно адаптировать под современных детей, которые уже мыслят не так, как их учителя. В частности, стоит учитывать клиповое мышление.

Исследование 2020 года показывает, что дети действительно воспринимают информацию лучше, когда она показана в виде клипа, а не в виде текста. Использование мультимедийных технологий в образовательном процессе позволяет существенно повысить познавательные способности учеников, а при интерактивном уроке невозможно полностью отказаться от гаджетов.

«Лишить учащихся права использовать цифровые гаджеты для подготовки к занятиям сегодня не представляется возможным, но даже если это будет сделано, фрагментарность их мышления и мозаичное сознание не позволит им полноценно работать с традиционной книгой. Сознание студентов, нацеленное на хаотичные выбросы информации, не может сосредоточиться на серьезном научном тексте, будь то в цифровой или печатной версии», — говорится в исследовании влияния клипового мышления на умственные возможности студентов.

Запрет на телефоны в России не так радикален, как в США или Европе. Новое требование в принципе не привнесет в школьную жизнь ничего нового, но оставляет пространство для эксцессов. «Даже если не будет у ребенка телефона, он обязан будет принести и сдать. Начнутся кражи, перепутывания и потери телефонов, а в конце уроков, вместо того чтобы идти домой, ребенок будет бегать по школе и искать учительницу, которой сдал свой телефон», — считает учитель российской школы.

Дети в любом случае найдут лазейки, чтобы обойти закон, например, сдадут свои старые гаджеты, а на переменах воспользуются новыми. Учителя полагают, что запрещать детям пользоваться телефонами в школах — это борьба с ветряными мельницами, в то время как силы стоило бы сосредоточить на новых методах вовлечения учеников в процесс, а не на запретах.