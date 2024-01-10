«Слеза течет по моей щеке — так я рад вас видеть всех». Навального впервые вывели по видеосвязи из новой колонии на Крайнем Севере

Алексея Навального впервые за месяц вывели на заседание суда по видеосвязи из новой колонии особого режима в поселке Харп на Ямале, сообщает «Медиазона».

«Ваша честь, ну слеза, слеза течет по моей щеке — так я рад вас видеть всех. Мой родной Ковровский суд, мои родные дорогие ответчики, родные защитники и родной секретарь — я очень рад вас видеть», — сказал Навальный.

Сегодня Ковровский суд должен был рассмотреть два иска политика к ИК-6, где он содержался до недавнего времени. В начале заседания Навальный сказал, что ему не передали материалы ни по одному из исков. Он попросил суд рассмотреть только один из них — о выдворении в ШИЗО на 12 суток за то, что Навальный «назвал неприличными словами» инспектора, который забрал у него ручку. Суд поддержал просьбу политика.

«Хорошо, я не должен был называть инспектора чертом или, по-тюремному, чертОм. Хорошо, я признаю, здесь я переборщил — никого нельзя так называть. Но в условиях сложившихся обстоятельств, за исключением того, что человека я обозвал, 12 суток ШИЗО — это незаконно», — объяснил Навальный. Судья Кирилл Никифоров отклонил его иск.

В перерыве Навальный рассказал, что письма в колонию ему пока не дошли. Он также оценил новые условия содержания. «Тьфу-тьфу-тьфу. Камешек в ваш огород, уважаемые ответчики. Тут лучше, чем в ИК-6 во Владимире», — сказал оппозиционер.

Накануне стало известно, что Навального в 24 раз поместили в штрафной изолятор. Его отправили в ШИЗО сразу после карантина. Поводом стало то, что он якобы «отказался представиться по форме» и не реагировал на воспитательную работу.

6 декабря 2023 года к Навальному впервые не допустили адвокатов. На следующий день его не подключили по видеосвязи на заседание суда. О его местонахождении не было известно 20 дней. 25 декабря адвокаты политика сообщили, что нашли его в колонии №3 «Полярный волк» в ЯНАО. В колонию особого режима Навального перевели из-за нового приговора по «экстремистскому» делу.

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