Тендеры на отлов и усыпление бездомных животных в Улан-Удэ выиграла компания, которую ранее обвиняли в незаконном убийстве собак

В Улан-Удэ провели тендеры на «выполнение мероприятий […] по обращению с животными без владельцев», которые подразумевают усыпление бездомных собак. Все три конкурса выиграла компания «ЦАСС», сообщает «Новая газета Европа» со ссылкой на портал госзакупок. Ранее зоозащитники обвиняли эту организацию в незаконном убийстве собак.

Тендеры, опубликованные администрацией Улан-Удэ в начале декабря, подразумевают отлов, лечение и содержание бездомных животных, а также передачу новым владельцам или «умерщвление гуманными способами». Контракты с «ЦАСС» заключили на год, их общая сумма — более 27 миллионов рублей. Судя по документам, за год организация должна будет отловить несколько тысяч бездомных животных в трех районах города: Октябрьском, Железнодорожном и Советском.

Как отмечает «Новая газета Европа», в 2019 году «ЦАСС» впервые выиграла тендеры на отлов бездомных собак в Улан-Удэ. Вскоре после этого местные жители обвинили организацию в использовании против животных дротиков с ядом. Гендиректор «ЦАСС» Владимир Галсанов это отрицал. «У мeня пoдoзpeниe тaкoe, чтo кoмy-тo я пepeшел дopoгy и пpocтo этo нe нpaвитcя», — говорил он в интервью местному телеканалу «Аригус».

В конце 2019-го зоозащитники заявили, что организация собирается убить отловленных животных, и призвали вывозить собак из питомника «ЦАСС». Весной 2020 года волонтеры сообщили, что в организации сжигают щенков.

«Печи работают, вонь невыносимая, в золе мелкие кости. Щенков осталось около 10 из более чем 40. Работники нападают, выбивают телефоны. Не знаем, чем это закончится. Будьте на связи. Такое количество щенков за день (без родителей) отловить не могли — скорее всего, собирают по объявлениям», — писали зоозащитники.

В «ЦАСС» эти обвинения, как и предыдущие, отвергали. Гендиректор организации тогда обвинил волонтеров в проникновении на частную территорию и в нападении на сотрудников своей компании.

«Не было никаких щенков. Волонтеры были, сейчас мы подали заявление о проникновении на частную собственность и о краже имущества, еще пару щенков украли. […] Никто никого не бил, это волонтеры вчера нападали, устроили ДТП. Щенков никаких не сжигали», — говорил Владимир Галсанов.

Сейчас зоозащитники призывают писать обращения в администрацию президента и Генпрокуратуру, а также забирать бездомных собак домой, отмечает «Новая газета Европа».

В середине ноября бурятские депутаты приняли законопроект, который разрешает усыплять бездомных животных, если их больше месяца не забирают из государственных приютов. Для животных с жетонами или чипами этот срок увеличен вдвое. В то же время в документе сказано, что приюты могут содержать бездомных животных без ограничений по времени за счет собственных средств.

В июле Госдума одобрила законопроект, позволяющим регионам самим решать, что делать с бездомными животными. До этого в России действовала система «отлов-стерилизация-вакцинация-возврат». Зоозащитники раскритиковали этот закон со словами, что документ позволяет регионам массово убивать животных. В первую очередь, это касается собак.

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.