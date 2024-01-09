На клуб «Мутабор», где прошла «голая» вечеринка Ивлеевой, составили протокол из-за отравления посетителя пивом

На юридическое лицо московского клуба «Мутабор», компанию «Арт Центр», составили протокол по административной статье о нарушении санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения (статья 6.6 КоАП). Об этом сообщает «Медиазона».

По данным издания, сегодня этот протокол должен был рассмотреть Лефортовский районный суд Москвы. Однако заседание было отложено по просьбе представительницы защиты. Она сказала, что материалы дела поступили к ней в последний рабочий день прошлого года и она не успела с ними ознакомиться.

Как сообщается, поводом для составления протокола стало отравление одного из посетителей «Мутабора» пивом. «Медиазона» уточняет, что к материалам дела приобщены карта инфекционного больного и кассовый чек о покупке пива. Клубу грозит штраф или приостановка деятельности на срок до 90 суток.

21 декабря 2023 года в клубе «Мутабор» прошла «голая» вечеринка блогерши Насти Ивлеевой. Фото и видео с мероприятия, на котором российские знаменитости появились в весьма откровенных нарядах, вызвали большой общественный резонанс.

Суд признал вечеринку «направленной на пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений», а один из ее участников — рэпер Vacio — был дважды арестован и оштрафован на 200 тысяч рублей за «ЛГБТ-пропаганду».

Позже стало известно, что между двумя арестами его доставили в военкомат, где вручили ему повестку.

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После этого он и еще несколько участников мероприятия записали видео с извинениями, а владелец клуба «Мутабор» подарил московскому храму фрагменты мощей святого Николая Чудотворца.

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