Жене математика Азата Мифтахова не разрешают встречаться с ним в СИЗО

Следователь не разрешает жене математика Азата Мифтахова Елене Горбань встречаться с ним в СИЗО Кирова. Об этом она рассказала в своем телеграм-канале.

По словам Горбань, поводом для запрета на свидания стало письмо, которое она написала заключенному Евгению Трушкову. «С новосельем. Я очень надеюсь, что тебя тоже посадили тут в камеру с крысами и тараканами?», — говорится в отправленном ею письме. Трушков — бывший сокамерник Мифтахова, который дал против него показания по делу об оправдании терроризма.

«Это я написала Трушкову […] в СИЗО Кирова, когда узнала, что его туда ненадолго перевели для проведения очной ставки. Тут отсылка на условия, в которых сидел в тот момент (не без помощи Жени) сам Азат. Написала во многом для того, чтобы дать ему возможность сказать что-нибудь на ответных бланках. В то время Азат ещё верил, что Трушков раскаивается и переживает о своих показаниях. […] В итоге бывший друг снова удружил и написал заявление следователю с просьбой приобщить мое письмо к делу. Свидетелем я вроде бы от этого не стала, но почему-то следователь посчитал письмо подходящей причиной для отказа нам в свиданиях», — рассказала Горбань.

Общаться с Мифтаховым по телефону она также не может. Сначала заявление от Мифтахова с просьбой разрешить звонить жене долго шло до следователя, а затем тот сообщил, что оно написано не по шаблону, и что нужно отправить новое.

В январе 2021 года Азата Мифтахова приговорили к шести годам колонии по статье о хулиганстве. По версии следствия, в 2018 году он передал дымовую шашку анархистам, которые разбили окно офиса «Единой России» в московском Ховрине, и бросили ее внутрь. За счет нескольких лет, перед приговором проведенных в СИЗО, Мифтахов освободился 4 сентября 2023 года. На выходе из колонии его задержали.

Незадолго до этого стало известно, что на математика завели новое уголовное дело об оправдании терроризма (часть 1 статьи 205.2 УК). Как сообщал проект «ОВД-Инфо», поводом стали слова Мифтахова об анархисте Михаиле Жлобицком, который устроил взрыв в архангельском ФСБ. В том, как Мифтахов якобы высказался о Жлобицком в камере ИК, следствие усмотрело «выражение одобрения» его поступка.

5 сентября Первомайский районный суд Кирова арестовал Азата Мифтахова по делу об оправдании терроризма. Трое бывших сокамерников математика сообщили следствию, что находясь в колонии, Мифтахов якобы говорим им, что после освобождения он собирался покинуть Россию. Они также заявили, что 21 мая во время совместного просмотра телевизора Мифтахов одобрительно высказался о Жлобицком. Сам Мифтахов это отрицает.

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